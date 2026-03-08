岡山が特別大会初の勝ち点「3」！　終盤に松本昌也がこじ開ける…京都は初黒星

均衡を破る豪快なシュート！



左サイドからのクロスボールの折り返しを

松本昌也がボレーシュートを決め

岡山が終盤に先制点を獲得する！



🏆 明治安田J1百年構想リーグ

🆚岡山×京都

📱DAZN ライブ配信中#Jリーグ だったらDAZN pic.twitter.com/CEAO31KdFo