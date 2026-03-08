今年の姫路開催最終日となる12日のメーン11Rでは重賞の第55回白鷺賞（ダート2000メートル）が行われる。出走予定有力馬のラッキードリーム（牡8、父シニスターミニスター）、ヘラルドバローズ（牡7、父シニスターミニスター）2頭を管理する新子雅司師（48）が、両馬の好走に期待した。

ラッキードリームは一昨年の優勝馬。大井の2600メートル戦で勝ち鞍があるように、豊富なスタミナが持ち味だ。年明け1月3日の新春賞を勝って迎えるとあって、師は「やっと良くなって、新春賞と同じような状態」と胸をなで下ろした。「スタミナがあるので、ハナに行ければ勝てる。ラッキーらしい走りはしてくれると思う」とスタートを鍵に挙げた。

ヘラルドバローズは先月4日の川崎遠征が除外となり、5着となった新春賞（園田）以来のレース。ただ師は「脚をぶつけたみたいでしたが、調教もすぐできたし全く問題はなかった」とノーダメージを強調する。それどころか「いつもと同じようにできているし、これといったアクシデントもない。神経質な馬なので、そこも考慮して調整している。枠の善し悪しは関係ないし、ここはきっちり勝ちたい」と自信をのぞかせた。中央のオープンで2着など、実績的には上位になりそう。「ここを勝って、また全国に挑戦していきたい」と意気込んでいた。