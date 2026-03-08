俳優の椎名桔平（61）が7日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。北野武監督（79）の撮影現場での思い出を明かした。

MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は印象に残った椎名の出演作として、北野監督の映画「アウトレイジ」（2010年）を挙げ、「どうなんですか、武さんの現場は」と質問。椎名は「緊張しますね」と打ち明けた。

理由について「NGを基本出さないんですよ。監督が」とぶっちゃけ、スタジオからは驚きの声が。「武さんは最初におっしゃってくれたんだけど、“監督からはNGないので、もしNGだと思ったら、ご自分で手を挙げてください”って」と振り返った。

加藤は「凄いですね、それは。手挙げれないよね」と仰天し、椎名は「で、その中には北村総一郎さん、三浦友和さんとかそうそうたる…、小日向（文世）さんとかね、そういう人たちも同じですよね」と回顧。

「間違っちゃいけないけど、ちょっと（演技を）置きにいきたくもないじゃないですか」と言い、「どこか際々なところを、そういう世界でもあるから。だからもうね、個々に緊張しましたよ」と懐かしんだ。

結局手は「挙げない、誰も挙げない」と語った。