オリラジ藤森慎吾、長女＆両親と“親子3世代”で沖縄旅行 幸せにじむ家族写真に反響「娘ちゃん幸せですね」「幸せのお裾分けありがとう」

オリラジ藤森慎吾、長女＆両親と“親子3世代”で沖縄旅行 幸せにじむ家族写真に反響「娘ちゃん幸せですね」「幸せのお裾分けありがとう」