オリラジ藤森慎吾、長女＆両親と“親子3世代”で沖縄旅行 幸せにじむ家族写真に反響「娘ちゃん幸せですね」「幸せのお裾分けありがとう」
お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が8日、自身のインスタグラムを更新。長女、両親と沖縄旅行へ出かけた様子を写真で公開した。
【写真】「娘ちゃん幸せですね」藤森慎吾が公開した“親子3世代”旅行での家族写真の数々
藤森は「清武じぃじ美代子ばぁばと沖縄旅行 じじばばと行けるうちにたくさん行っとかないとね」とつづり、6枚の写真をアップ。藤本と長女がプールを楽しむ姿や、両親と孫が触れ合う姿などが写し出されており、親子3世代での旅行の思い出を写真でシェアした。
「耳が遠くなった2人の会話は大声過ぎてずっと怒鳴り合いのケンカをしてるみたいですが、内容を聞いてみると孫が自分に笑いかけてくれたとか、ハイタッチしてくれたとかを自慢し合ってました いい旅になったのではないでしょうか テレビのボリューム35にされた時はブチギレちゃいましたが」とユーモアたっぷりにほほ笑ましい両親の様子も伝えている。
また、「最近の娘は逆にわたしを寝かしつけてくれますトーントン」と明かし、寝そべる藤森のお腹をトントンと叩く長女の動画も披露した。
この投稿には、「こりゃ、可愛くて可愛くてたまらんですね」「理想です」「素敵なパパで娘ちゃん幸せですね」「幸せのお裾分けありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
藤森は24年5月に一般女性と結婚を発表。同年11月に第1子となる長女が誕生した。25年8月には挙式の様子を公開し、妻がPrime Videoで配信された恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』シーズン2にも出演していたミヅキさんであったことが明らかになった。
