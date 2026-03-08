フィギュアスケート世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）が現地7日に行われ、島田麻央（木下グループ）が137.01点をマーク。合計208.91点とし、史上初の4連覇を達成した。最強17歳の衣装にも注目が集まった。

島田は4回転を回避したものの、冒頭のトリプルアクセルを決め、3回転フリップ、ルッツ-トーループの連続3回転も成功。後半の3連続ジャンプで減点があったものの、大きなミスなくフリーをまとめた。

ショートプログラム（SP）はピンク、フリーはブルー系のグラデーションの衣装で臨んだ。17歳の衣装を絶賛したのは、カナダ紙「グローブ・アンド・メール」の元記者ビバリー・スミス氏だ。自身のXに以下のように驚きと絶賛をつづった。

「マオ・シマダの見せ方は本当に素敵だと思う。ショートプログラムではショッキングピンクを着用し、その鮮やかさは一瞬たりとも目が離せないほどだった。一転してフリースケーティングでは、クジャクのようなグリーンとブルーの衣装。今大会で最も豪華な衣装だったのでは。しかし、何よりも輝いていたのは、彼女の内側から溢れ出すものだったわ」

ミラノ・コルティナ五輪は年齢制限で出られなかった島田。ジュニアの4シーズン無敗で、来季はいよいよシニアの舞台に降臨する。



（THE ANSWER編集部）