「春服探し中」の人へ！【ハニーズ】1枚持ってると安心♡「優秀アウター」

春服を探しているけれど、まずは何から買おう……？ 買うべきアイテムに悩んでいるなら、おすすめしたいのは今から使えるライトアウター。温度調整が難しい季節の変わり目に、サッと羽織れるアウターがあれば大活躍しそうです。編集部のいちおしは【ハニーズ】のアイテム。撥水加工やUVカットなど、機能面も充実した優秀アウターをご紹介します。

カジュアルなのに女性らしい！ ケープ風ブルゾン

【ハニーズ】「ケープ風フードブルゾン」\5,980（税込）

カジュアルなナイロン素材で、デイリー使いしやすいブルゾン。ケープ風のデザインでフェミニンな要素をプラスしているため、きれいめアイテムとも好相性です。ウエストの内側にドロストが付いており、キュッと絞るとシルエットのアレンジが可能。公式サイトによると「ヒップまですっぽり隠れるハーフ丈」とのことで、体型カバーも狙えます。非フッ素撥水加工やUVカット付きで機能性も高く、春のワードローブの一軍になるかも。

シアー素材で軽やかさと奥行きを添えて

【ハニーズ】「シアー重ねブルゾン」\3,980（税込）

透け感のあるシアー素材と平織り素材を重ねた生地が特徴のブルゾン。シアー素材の柔らかな動きやふんわりとボリュームのある袖が女性らしさを補ってくれます。UVカット機能付きと、プチプラながら機能性が高いのも嬉しいポイント。

writer：Emika.M