ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国全人代、外交部長記者会見を開催 中国全人代、外交部長記者会見を開催 中国全人代、外交部長記者会見を開催 2026年3月8日 14時51分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫） 【新華社北京3月8日】中国北京市で開催中の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は8日、王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長を招き、「中国の外交政策と対外関係」をテーマに記者会見を開いた。８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／李鑫）８日、記者会見を取材する記者。（北京＝新華社記者／李鑫）８日、記者会見に臨む王毅氏（左）。（北京＝新華社記者／曹禕銘）８日、記者会見で質問する新華社の記者。（北京＝新華社記者／曹禕銘）８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／傅天）８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／李鑫）８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／李鑫）８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／王曦）８日、記者会見で質問する記者。（北京＝新華社記者／王曦）８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／曹禕銘）８日、記者会見に参加する記者ら。（北京＝新華社記者／王曦）８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／王曦）８日、記者会見に臨む王毅氏（中央）。（北京＝新華社記者／傅天）８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／曹禕銘）８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／曹禕銘）８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／曹禕銘）８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／曹禕銘）８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／王曦）８日、記者会見の様子。（北京＝新華社記者／王曦）８日、記者会見に臨む王毅氏（左）。（北京＝新華社記者／王曦）８日、記者会見に臨む王毅氏（右）。（北京＝新華社記者／曹禕銘）８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／曹禕銘）８日、記者会見を終え、記者らに手を振ってあいさつする王毅氏。（北京＝新華社記者／王曦） リンクをコピーする みんなの感想は？