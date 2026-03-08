◆オープン戦 阪神―巨人（８日・甲子園）

巨人・田中将大投手（３７）が今季２度目の実戦で初先発し、３回３１球で１安打無失点と好投した。降板後には、ＷＢＣに出場中の大勢にエールを送った。

昨年３月９日のオープン戦以来、約１年ぶりの甲子園で直球主体の投球を見せ「基本はやっぱり真っすぐなので、しっかり使っていこうと。バッテリーでも話をしていたので、ああいう形でいけたのはよかったかな」と振り返った。

一方で、１番・近本に対しては初回先頭で四球、二ゴロに打ち取った２打席目もボール２球から入り「特に近本選手のところ。できるだけストライク先行でいきたい部分ではあるので（反省点は）そういうところですかね。全体的にちょっとボールも高かったりもしましたし。勢いでいけた部分もあったかもしれないですけど、それがまたシーズンに入ってくれば変わるでしょうし、あとはイニングが進んでいくと、またそれも変わってくるだろうし。いろんなことを想定してまた次投げることができたら」と引き締まった表情で話した。

前日７日は、自身の調整を終えた後にＷＢＣの日韓戦を視聴。同僚の大勢が９回を無失点に抑え、勝利に貢献する瞬間を見た。自身も若手の頃から日の丸を背負って戦ってきただけに「抑えてましたね！ いやいやもうね、９回を締めくくってるわけですから。９回ああいう点差少ないところで投げて、また自信になるだろうし、緊張も多少はほぐれてくると思うから。また次以降の投球も楽しみですね」と笑顔で思いやった。