俳優で歌手の上地雄輔（46）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について投稿した。

名門・横浜高校野球部出身で捕手を務め、1年後輩の松坂大輔らとバッテリーを組んでいた上地は「しまっていこーぜぃ#wbc」「1人だけフェアゾーンじゃないホームベースの後ろで守る#キャッチャー」とコメントし、キャッチャー姿のイラストを披露。

7日に東京ドームで行われたWBC1次ラウンド日本対韓国戦では、 初回に先発左腕・菊池雄星が3点を失う苦しいスタートだったが、鈴木誠也がすぐさま反撃の2ラン。1点を追う3回には大谷、鈴木、吉田のメジャー組がソロを放ち逆転。4回にすぐに追いつかれるも7回に鈴木が勝ち越しの押し出し四球を選び、続く吉田が2点適時打を放ち韓国を突き放した。

これに対し、フォロワーからは「ユニホーム姿の雄ちゃんまた見たいな」「WBC連日熱戦でドキドキわくわく」「キャッチャー姿似合うな〜」「元々野球詳しくなかったけど雄ちゃんの影響もあって今回のWBC見てます」「野球してるとこまた見たいな」などの声が寄せられた。