マギー、大河『豊臣兄弟！』津田宗及役で出演 堺の豪商で大物茶人に
俳優のマギーが、仲野太賀主演のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に出演することが発表された。マギーは堺の豪商で茶人の津田宗及を演じる。
【写真】新キャスト7人を紹介！長宗我部元親の姿も…
同作は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長の生涯を主人公に描く戦国ドラマ。津田宗及は堺の豪商であり茶人としても知られる人物で、千利休、今井宗久とともに茶の湯の三大宗匠と称される存在。信長が上洛した際には、商人による自治組織「会合衆」の中心人物として、多額の矢銭（軍用金）を求められるなど、戦国大名との対応を迫られる立場にあった。
出演オファーを受けた際の心境についてマギーは、「マネージャーから『豊臣兄弟！』で茶人の…と聞いたときは、二人が立ち寄るお茶屋の主人の役かなと思った」と振り返りつつ、「まさか堺の豪商で、時代を暗躍する大物茶人・津田宗及役とは」と驚きを明かした。
撮影では役柄の重みを意識したといい、「持ち前の小物感が出ないよう、衣装スタッフの力も借りて、あらん限りの貫禄を絞り出した」とコメント。歴史をひもとくと物語終盤まで登場する可能性もあるとし、「私自身はその機会を待ち望んでいる」と語った。
