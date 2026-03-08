タレントのさかなクンが、8日放送の『おしゃれクリップ』に出演。幼少期を知る人物たちへのインタビューなどを通じて、“魚が好き”という思いを貫くようになった原点に迫ります。

2015年に東京海洋大学名誉博士を授与され、2021年には日本魚類学会の代議員に選出されるなど、日本を代表する魚類学者としても第一線で活躍するさかなクン。魚が好きになったきっかけは、小学生の時にクラスメイトが描いた“タコ”の絵だったといいます。

番組では、その絵を描いた小学校の同級生・石川さんにインタビュー。周囲が驚がくした自由研究や、2人で出かけた釣りでのさかなクンの意外な一面が明かされます。

■高校時代に人生の変化を意識 「喜びを自然に表現していいんだ」

興味があることには、とことんのめりこむ性格だったさかなクン。その情熱は中学校に進学しても消えなかったそうですが、一方で「魚ばっかりでしたんで…」と、周囲から孤立していたといいます。

中学・高校の同級生であるドランクドラゴンの鈴木拓さん（50）も、当時のさかなクンが目立つ存在でありながら、人を近づけない雰囲気があったと回顧。さかなクン本人も「（自分を）出さないようにしてた」とコメント。そんな大きな葛藤を抱えていたさかなクンを救った、母からの一言も明かされます。

そして、高校2年生の時に魚の知識を競うテレビ番組の選手権に自ら応募し、高校３年生の時に出演したさかなクン。そこでの活躍がきっかけとなり、学校でも話題の人物に。さかなクン本人も「喜びを自然に表現していいんだ」と人生の変化を意識し、自らの“好き”を突き詰めるようになったといいます。

その魅力について、４年前にさかなクンの半生を描く映画に本人役で出演した俳優ののんさんもコメントを寄せました。

■人生をそばで見守ってきた母からの言葉に涙

さらに、番組では様々な葛藤や悩みを乗り越えたさかなクンの人生をそばで見守り、常に味方で居続けた母親からの手紙を、MCの山崎育三郎さん（40）が代読。小学校時代の忘れられない思い出や、息子が“さかなクン”になっていく姿を振り返りつつ、息子からもらった多くの幸せへの感謝をつづった母からの言葉に、さかなクンの目には涙が。そして、母だけでなく多くの人たちに支えられていることに改めて感謝しながら、「さかなクンになることができて良かった」と率直な思いを告白します。

さかなクンが、ゲストとして出演する『おしゃれクリップ』は、日本テレビ系で8日よる10時から放送です。