歌手和田アキ子（75）が8日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。好きなタイプの男性を実名で答える一幕があった。

番組が3月29日の最終回まで、残り4回となったことで、山形純菜アナが「放送終了まで、本日を含めてあと4回となりました。おまかせ！フィナーレ特別企画、アッコさんへのガチ質問、街ゆく人＆準レギュラーが、アッコさんに聞きたいことは？」とコーナー紹介をした。

街頭インタビューで50代男性から「好きな男性のタイプって、どんな人ですか。和田さんが目をうるませて、ときめいちゃうような男性にタイプを教えてください、って聞いてください」との質問が寄せられた。和田は「いや〜、でも男性のタイプは、性格が良くて、体育会系が好きです」と答えた。

このコーナーの少し前に、理想の上司ランキングをボードで紹介。3位を隠して「俳優」とのヒントを出してクイズ形式で和田に出題。和田は「男性で俳優って、今、乗りに乗っているのは鈴木亮平」と何げなく答えると、進行役の山形アナが「えっ」と息をのんでから「アッコさん、正解です」とボードの目隠しをはがした。理想の上司アンケートでは鈴木が初ランクインしていた。

和田は「すごい」と自画自賛しながらパチパチと拍手して「この人、本当にホリプロだけど」と所属事務所が同一であることを告げて「昔、『天皇の料理番』か何かして、そのときに痩せて、げっそりされて、お兄さんの役。そのときもそうだったんだけど、学生の役で、太る役もあったんですよ。この間、Mrs. GREEN APPLEのコンサートに行ったときも、わざわざあいさつにきてくれて、なんかドラマ始まる、って言っていた。で、英語もしゃべれるし、世界遺産の検定ももっていて、本当に頭もいいし」とベタほめだった。

その鈴木のイメージが残る中で、和田は好きなタイプの男性を問われて、さらに山形アナから「芸能人では言うと」と質問されて和田は「ウチはマネジャーも全員体育会系なんですよ。さっぱりした人ね…さっきの鈴木亮平さん」と答えた。