女子プロレスのスターダムは8日、後楽園ホールで「シンデレラトーナメント2026」を行った。

同トーナメント初出場だったフワちゃんは1回戦で安納サオリと対戦し、両者オーバー・ザ・トップロープで失格。怒り心頭の安納にフワちゃんが絡むという展開。この日は伊藤麻希、古沢稀杏の伊藤リスペクト軍団に入り、安納サオリ、水森由菜、さくらあや組、鹿島沙希、レディC、金屋あんね組と3WAYで対戦した。試合中も必要以上に安納に絡んだフワちゃん。試合はさくらが金屋を6分40秒、さくらっちで下し勝利した。

バックステージでもフワちゃんが安納を必要に追いかけ控室に消えたものの、伊藤に連れ戻された。伊藤は「どいうつもりだ。落ち着け落ち着け」と安納へ向けて感情をむき出しにするフワちゃんをなだめる。「よかったよ。よかったよかった。いいじゃん。安納サオリ怖いからやっつけてよ。友情を見せてくれよ」と持ち上げる。「フワちゃんは伊藤リスペクト軍団の仲間入りかなと思った」と勧誘。手作りのTシャツをプレゼントした。フワちゃんはTシャツを手に「（師匠の）葉月さんに聞いてきていいですか」と明言は避け控室に消えた。残った伊藤と古沢は「フワちゃんは伊藤リスペクト軍団（仮）だ」と勝手に認定していた。