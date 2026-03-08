モデルでタレントのゆうちゃみが８日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。Ｘ投稿で意図しないバズり方をした写真を紹介し、痛恨すぎる理由を明かした。

「恥をかいたこと」をテーマにトークが進む中、ゆうちゃみがＸに投稿した写真での大失態を告白。「ＳＮＳは自分が一番カワイイなと思った写真を投稿するんです。カワイイと思ってＳＮＳ投稿したら、めちゃくちゃいつもよりバズってるなと。イイね数もいつもより多くて。コメント見たら全然カワイイでバズってなくて」と回想した。

「見てもらったら分かると思うんですけど…」と実際に投稿した写真を公開。「鼻毛めっちゃ出てたんですよ！！私、鼻毛でバズってて。３本くらい出てるんです」と恥ずかしすぎるミスを笑顔で振り返った。

「ＳＮＳ、ホンマに気をつけないと。気を付けないと見えないんですよね」と失敗から学び。共演のＦＵＪＩＷＡＲＡ・藤本敏史からは、「っていうか、ちゃんと普段から鼻毛処理しとけよという話やけどね。人気者やから鼻毛でバズる」とツッコまれていた。