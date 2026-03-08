◆名古屋ウィメンズマラソン（８日、バンテリンドームナゴヤ発着＝４２・１９５キロ）

昨年の東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）が２時間２１分５６秒で、２年連続日本勢トップの２位だった。２連覇を達成したシェイラ・チェプキルイ（ケニア）とゴール目前までデッドヒート。わずか２秒届かなかったが、熱い走りを見せて２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」（２７年１０月３日、名古屋）の出場権を獲得した。

強風の影響などもあって自己ベストには届かず、レース後の会見で「悔しさがあったり、ラスト競り負けたことも悔しかった」と振り返るが、手応えもある。終盤まで熱い戦いを繰り広げ「優勝争いを最後までできたことが一番の手応え。最後負けてしまいましたが、マラソンで勝ちたいなっていう思いで走れたことは、自分にとって良い経験。これからの距離につながる」とうなずいた。

昨年９月の東京世界陸上は１３位。同１２月まではけがもあって走り込めず「足作りがうまくいっていない状態。そこから（今年）１月、２月、何とか取り戻そうという気持ちで練習に取り組みました」と必死に調整を重ねた。

前回は自己ベスト（２時間２０分５９秒）をマークした相性の良い大会で「昨年よりは状態も良くないのかなって自分の中でも思っていて。それでも、自分は自己ベストを出したい。目標がないと頑張れないなっていうのがあって、不安な気持ちはすごいあって。でも、それに負けないように練習を頑張ってきました」と涙を流しながら話した。