純烈の弟分として4月8日にメジャーデビューする「モナキ」が8日、公式HPを更新。同日開催のミニライブ中止を発表した。

公式HPでは「3／8(日)開催 ミヤコ瓢箪山店 デビューシングル『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』発売記念キャンペーン ミニライブ中止ならびに特典会内容変更につきまして 3／(日)ミヤコ瓢箪山店にて開催予定でしたキャンペーンは、3／7(土)のイベントの状況を踏まえ、当初の想定を超えるお客様がご来場される事が予測されるため、お客様ならびに出演者の安全を考慮し、第1部（12:00開始）・第2部（15:00開始）ともにミニライブを中止とさせて頂きます」と発表された。

続けて「特典会につきましては12:00から実施いたします」と告知し、「楽しみにされていた皆様には大変ご迷惑をお掛けします事、深くお詫び申し上げます。何卒ご理解・ご協力を賜ります様、宜しくお願い申し上げます」と謝罪した。

同グループは23年10月、酒井一圭（50）プロデュースの「セカンドチャンスオーディション」に合格した、じん（39）サカイJr．（37）ケンケン（29）おヨネ（28）の4人で結成された。