¡Ú£Æ£±¡Û¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¤¤¤Ê¤êÂç¼ºÂÖ¤ÇÈãÈ½»¦Åþ¡Ö¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤òÃµ¤»¡×
¡¡£Æ£±¤Îº£µ¨³«ËëÀï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë·è¾¡¤¬£¸Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÂ³È¯¤ÇÌÂÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤¬¥ê¥¿¥¤¥¢¡¢¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤¬£±£µ¼þÃÙ¤ì¤Î¥À¥ó¥È¥ÄºÇ²¼°Ì¤È»´Øë¤¿¤ë·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£Æ£±³«ËëÀï¤È¤¤¤¦À²¤ì¤ÎÉñÂæ¤¬à¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ôá¤È²½¤·¤¿¡£º£µ¨¤«¤éËÜ³ÊÉüµ¢¤·¤¿¥Û¥ó¥À¤ÈÁÈ¤à¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê£Ð£Õ¡Ë¤ÎÌäÂê¤¬Â³È¯¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç£Ð¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤äÍ½Áª¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â³¤¡¢¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥¦¥§¥¤ÂåÉ½¤¬²ñ¸«¤Ç¥Û¥ó¥ÀÈãÈ½¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¤¤¤¤Ê¤ê¶õÃæÊ¬²ò¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ëÃæ¤Ç³«ËëÀï·è¾¡¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¤ï¤º¤«£±£´¼þ¤ÇÌäÂê¤òÁÊ¤¨¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¡£¤½¤Î¸å½¤Íý¤ò·Ð¤ÆÂçÉý¤Ê¼þ²óÃÙ¤ì¤Ç¤â¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¤Î¤¿¤á¡¢°ÛÎã¤ÎºÆ½ÐÁö¤ò¤¹¤ë¤â¤½¤Î¸å¤Ë²þ¤á¤Æ¥ê¥¿¥¤¥¢¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥¹¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é½ª»ÏºÇ¸åÊý¤Ç¡¢£±£µ¼þÃÙ¤ì¤È¥À¥ó¥È¥Ä¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï·ë¶É¡¢Â¾¥Á¡¼¥à¤ÈÁè¤¦¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤»¤ºÎý½¬¤Î¤è¤¦¤ÊÁö¹Ô¤Î¤Þ¤Þ¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Ë¥Á¡¼¥à¸ø¼°£Ø¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÏÉôÉÊ¤ÎÀáÌó¤Î¤¿¤á¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ò¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢£Ç£Ð¤«¤é¥ê¥¿¥¤¥¢¤µ¤»¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¥ì¡¼¥¹¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡££²£°£²£·Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤òÃµ¤»¡×¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤â»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤À¡ª¡¡Ã¯¤â¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¼Ö¤òÇã¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏÀ¤³¦¤Î¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤¬º£¤Þ¤Ç¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇÂç¤ÎÃÑ¿«¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÈóÆñ¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¤³°¤Î£Ó£Î£Ó¾å¤âÂç¹Ó¤ì¤Ç¡Ö¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥í¥ó¥½¤Ï¥ì¡¼¥¹¤«¤éÃ¦Íî¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤ÏËÜÅö¤ËÃÑ¤º¤Ù¤¤â¤Î¤À¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Íè¤¿¡£¥¢¥í¥ó¥½¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈºÇ¹âÊö£Æ£±¤ÎÉñÂæ¤ÇÏªÄè¤·¤¿¤ªÁÆËö¤Ê¥Þ¥·¥ó¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤È¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤óÄì¤«¤é´¬¤ÊÖ¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡£