俳優の北川景子さんが、自身のXを更新。

子どもたちのために手作りしたものについて、綴りました。



【写真を見る】【 北川景子 】 「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！」 お手製「ぬいぐるみ」披露 「朝起きたら遊んでくれるかな〜」 母の愛に反響





北川景子さんは「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、北川景子さんお手製の、シマエナガのぬいぐるみが見て取れます。



続けて「朝起きたら遊んでくれるかな〜」と、記しました。







そして「久々手芸したらこんな時間… おやすみなさい」「#ぬいぐるみキット」「#時間差でインフル」「#やっと全快」「#長かった」と、ハッシュタグを添えて綴っています。





この投稿にファンからは「かなり忙しいはずなのに、素敵だし、尊敬します。」・「ゆるいかわいいw 母の愛シマエナガ」・「ママさん、流石です 絶対喜びますね きっとお子さん達がオトナになった時に、自分のお母さんの手作りに囲まれていたことを思い出すだけで、幸せな気持ちになれると思います」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】