国内で初めて確認 糸魚川産ラピスラズリを展示【新潟】
糸魚川市内で採取され、国内で初めて確認された青色の岩石
ラピスラズリの展示が市内で始まりました。
糸魚川市内で発見された青色の岩石、ラピスラズリ。
主にエジプトやギリシャなどの遺跡から出土されている国際的に有名な宝石で、
これまで国内の産出は確認されていませんでした。
約１０年前、地元の愛好家によって姫川の支流で採取されたもので、
地元の物産店が引き取っていました。
専門家が成分を分析した結果、ラピスラズリと判明。
その実物の一部が糸魚川市にある「フォッサマグナミュージアム」で展示されています。
■糸魚川市民
「こんな石が糸魚川にあるなんてびっくりした。
研磨したらきっときれいな装飾品ができると思う。」
■新潟市民
「アニメから好きになって何回かここにも来ている。
ラピスラズリがいいなと思って急いで来た。」
糸魚川市の久保田市長は、
「世界的にも価値のある発見で糸魚川市の財産にしていきたい」と話しています。
ラピスラズリは、８月３０日まで展示されます。
