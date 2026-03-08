元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。実は密かに愛用している意外なものを明かした。

「子供も大きくなり使う頻度は減ったが、今でも赤ちゃん用のおしりふきを（愛用している）」というリスナーからのメッセージに、松岡は「俺、右に同じです」と賛同。「俺は赤ちゃん用のおしりふきではないんだけど、ペット用の、犬用のバケツみたいな」ものを愛用していると明かした。

「犬用のやつって大きいんですよ。成分見たら（アルコール除菌ウェットティッシュと）あんまり変わらない。ほぼ同じ。だからおしりふきも、アルコール除菌のウェットティッシュも、そのワンちゃん用のも、それほら人間が使うわけだから一緒じゃん。俺もそれ使ってます」とした。

「たくさん入っているから、いちいち取り替えなくていいんですよ。1回分もちょうど良かったりするから」と松岡。「もちろん人間用のでもいいんだけど、あの量の魅力って、あんなたくさんの魅力はないですよ。買ってくるウェットティッシュってすぐ無くなっちゃうからさ。俺もそれしてますよ」と話した。

「確かに、ウェットティッシュの方が素材はいいのかもしれない。ペット用に比べれば。でもね、ちゃちゃっと拭くにはあれぐらいがちょうどいいなと思います」とした。