『M-1グランプリ』ツアー“史上最大級”初のアリーナ開催決定 神戸・東京の2公演【出演ラインナップ一覧】
漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2025』の興奮を全国へ届けてきたツアーの集大成として、同ツアー最大規模、初のアリーナ公演となる『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』の開催が決定した。
【写真】『M-1グランプリ2025 スペシャルツアーファイナル』に出演 たくろう＆ドンデコルテ
6月3日にジーライオンアリーナ神戸、6月12日に東京ガーデンシアターで実施。各公演には『M-1グランプリ2025』王者・たくろうをはじめ、ファイナリストのドンデコルテ、エバースを含む20組の精鋭が集結。史上最多級の出演ラインナップにより、2025年度の漫才シーンを彩った芸人たちが一堂に会する祭典となる。
舞台セットや演出も通常のツアーから一新し、ロビーエリアでも『M-1グランプリ』の世界を丸ごと楽しめる多彩なコンテンツを用意する。
■たくろう（赤木裕、きむらバンド）コメント
赤木裕：もうM-1は出ないのでM-1ツアーもラス1。一生に一度のチャンピオンイヤーの最後の景色。走馬灯のサビ候補に入る景色。絶対に目に焼き付けてますし、よかったらそちらも焼き付けてもらって走馬灯の素材にしてください。イントロでもいいんで。
きむらバンド：M-1ツアーの集大成という事なのでお客様から「よっ！集大成！」という声が飛んでくるようなウルトラファイナルにしたいと思います!!
■ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）コメント
小橋共作：ななな…！アリーナ級の会場…!?お客さん入るのか!?いや入るか!!俺らめっちゃくちゃ売れてるから!!じゃあ思いっきりお客さんに楽しんでもらうしかないね！俺も頑張るけど多分ナベさんがもっと頑張るからみんな楽しみにしててー！
渡辺銀次：ええ、ずっと言ってたんですよ。毎年M-1ツアー、ぬるっと終わっているなと。気付いたら終わっている。年末の風物詩たるM-1グランプリのツアーともあろうものが何たる体たらくかと。しかしそれも昔の話となります。大M-1グランプリの大ツアー、その大大大ファイナルが開催されます。セット映像キャパ演者全てに魂込めてお届けします。さぁみなさんもうわかりますよね？そこに立つ大ドンデコルテを見に来るのです。
■神戸公演
日程：6月3日(水)
会場：ジーライオンアリーナ神戸
時間：（1）12:00開場 13:00開演、（2）17:00開場 18:00開演
出演者（全20組）：
【1回目】イチゴ、エバース、カナメストーン、カベポスター、黒帯、豪快キャプテン、生姜猫、センチネル、滝音、たくろう、例えば炎、ドーナツ・ピーナツ、ドンデコルテ、ネコニスズ、ひつじねいり、豆鉄砲、ママタルト、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
【2回目】エバース、おおぞらモード、カナメストーン、カベポスター、豪快キャプテン、今夜も星が綺麗、スタミナパン、ゼロカラン、大王、たくろう、例えば炎、TCクラクション、ドンデコルテ、ネコニスズ、フランツ、ママタルト、ミカボ、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
■有明公演
日程：6月12日(金)
会場：東京ガーデンシアター
時間：（1）13:00開場 14:00開演、（2）17:30開場 18:30開演
出演者（全20組）：
【1回目】エバース、おおぞらモード、カナメストーン、カベポスター、黒帯、豪快キャプテン、生姜猫、真空ジェシカ、スタミナパン、大王、たくろう、例えば炎、TCクラクション、ドーナツ・ピーナツ、ドンデコルテ、豆鉄砲、ママタルト、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
【2回目】イチゴ、エバース、カナメストーン、カベポスター、豪快キャプテン、今夜も星が綺麗、真空ジェシカ、センチネル、ゼロカラン、滝音、たくろう、例えば炎、ドンデコルテ、ひつじねいり、フランツ、ママタルト、ミカボ、ミキ、めぞん、ヨネダ2000
