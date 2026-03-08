朝ドラ撮影で“奇跡”起きる ネット驚き「すごい偶然」「そんなことある!?」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の撮影オフショットを自身のSNSで公開し、注目を集めている。劇中の出産シーンが23歳の誕生日に撮影されたことも明かし、「生まれた日にママさんになるという最高の経験」と振り返った投稿に、ファンから祝福の声が相次いでいる。
【写真あり】「すごい偶然」”奇跡”が重なったオフショット
高石は3月6日、自身のXとインスタグラムを更新。大きなおなかを抱えた姿のオフショットを公開し、「おトキ、本当におめでとう！この日は、私の誕生日でした。生まれた日にママさんになるという最高の経験をさせていただきました。忘れません!!」とつづった。
3月6日放送の第110回では、トキがヘブンとの間に男の子を出産する場面が描かれ、視聴者の大きな注目を集めた。番組公式SNSによると、出産シーンの撮影日は2025年12月19日で、高石の23歳の誕生日だったという。公式投稿では「朝ドラで出産シーンを撮るのが夢だったという高石さん。『生まれた日にトキがママさんになって本当にうれしい！』と感激していた」と裏話も紹介された。
公開された写真は、ドラマ本編では描かれなかった臨月のトキの姿とみられ、髪を下ろした高石がふっくらとしたおなかを抱えて笑顔を見せている。ファンからは「あかりちゃんの演技、本当に素晴らしかった」「一生忘れられない誕生日になったでしょうね」「誕生日に出産シーンの撮影なんてすてき。すごい偶然ですね」「本当のママとパパのようだった」「そんなことある!?狙って撮影したのかな〜」などのコメントが寄せられ、トキの出産と高石の誕生日が重なった“二重の喜び”に祝福が広がっている。
