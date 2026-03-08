◇女子ゴルフツアー ダイキン・オーキッド・レディース最終日（2026年3月7日 沖縄県 琉球GC＝6610ヤード、パー72）

単独首位で出た昨季年間女王の佐久間朱莉（23＝大東建託）が今季初勝利、昨年10月のマスターズGCレディース以来のツアー通算5勝目を挙げた。3バーディー、1ボギーの70で回り、通算16アンダーで逃げ切った。

88年ツアー制度施行後、前年女王による開幕戦制覇は01年、03年の不動裕理以来で23年ぶりツアー史上2人目の快挙となった。

表彰式で佐久間は「開幕戦から優勝という形でスタートすることができたので、今シーズンも複数回優勝を目指して頑張りたいと思います」とした上で「この優勝をジャンボさんにささげたいと思います」と昨年12月に亡くなった師匠のジャンボ尾崎さんへの思いを口にした。

最終日も強さを見せつけた。1番で3メートルにつけてバーディー発進。3番パー3では10メートル近いロングパットをねじ込んだ。7番パー5でも3打目を奥2メートルにつけて伸ばした。8番パー3でバンカーショットを寄せ切れず今大会2個目のボギーを叩いたものの独走態勢は揺るがなかった。

昨季は4月のKKT杯バンテリン・レディースでのツアー初優勝を皮切りに4勝を挙げて初の年間女王に輝いた。今季は年間5勝とメジャー初制覇を目標に掲げているが、その可能性を十二分に感じさせる勝ちっぷり。22年、23年の山下美夢有以来となる2年連続年間女王に向けて好スタートを切った。

▼佐久間朱莉 開幕戦から優勝という形でスタートすることができたので、今シーズンも複数回優勝を目指して頑張りたいと思います。そして、この優勝をジャンボ（尾崎）ささげたいと思います。