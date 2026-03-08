◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）

新幕下の東５５枚目・岡田（高田川）が西同５５枚目・藪ケ崎（山響）を突き落とし、白星発進した。

持ち味の突き押しで押し込んだが、低い姿勢で出てきた相手に押し返された。体勢を崩して劣勢となったが、土俵際で「俵の感覚が足にあったのでつかめた」と踏ん張り、突き落として逆転勝ち。相撲教習所でも何度か稽古をしたことがあったといい、「今まで同期やほぼ同期の（相撲）経験者に勝てなかった。やっと勝てた」とかみしめた。

東海大柔道部出身で２４年１１月の九州場所の前相撲で初土俵を踏んだ２３歳にとって、まげ姿で初めて上がった土俵でもあった。三段目で５勝２敗とし、幕下昇進が確実となった先場所で、部屋の千秋楽パーティーで結った。「まだ小さいですけど、似合うって言われます。もっと似合わないものと思っていたけど」と照れくさそうに話した。

１年前の自分にも胸を張れた。序二段でざんばら髪だった昨年の春場所。たこ焼きを買いに行った際、自転車で通りがかった子供に「偽物のお相撲さんだ」と言われたことがあったという。「今場所も、そのお店に行こうと思ってます。子供に（再会したら）『本物だよ』と言います」。新幕下の今場所は、５勝以上を目標に掲げた。