コンビ解散から２年…女性芸人が色っぽいワンピース姿をアップした。

８日までに自身のインスタグラムを更新し、「愛をこめてつくりました」と書き出す。２０２４年３月末にお笑いコンビ「尼神インター」を解散し、フリーのお笑い芸人に転身した誠子だ。「ＣＨＡＣＯさんとのコラボアクセサリー。大好きなひとや風景、色を想いながら」とつづり、自身が携わったアクセサリーを着用してみせた。「完全受注生産で３月１７日より受注販売開始です。購入特典もありますので、ぜひご覧ください」と呼びかけた。

ニット風素材のワンピースは、胸元の開きが美しいデザイン。全身にピタッとフィットしており、女性らしい体のラインを強調した。フォロワーは「お美しい」「お綺麗だし人相が良くて、内面の美しさが滲（にじ）み出てる素敵な人」「どんどん可愛いなってるやん」「スタイルバッチグー」「惚れた」とほれぼれ。「尼神インター」時代から激変したレディーな姿を絶賛した。

誠子といえば、過去に体重２０キロの減量に成功したことを明かして話題に。昨年の春には「はじめての短期留学」を行ったと報告。舞台にも出演するなど女優業にも力を入れ、昨年１１月に「京都に移住します。今まで通り芸人として活動します」と今春からの移住を報告した。