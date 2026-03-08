◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 米国９―１英国（７日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）

米国が５回に集中打で５点を挙げるなどし、英国に逆転勝ち。開幕２連勝を飾った。

先発スクバル（タイガース）がプレイボール弾を被弾。４回まで封じられていた打線は５回１死からクレメント（ブルージェイズ）が三失で出塁した。クローアームストロング（カブス）が右翼線二塁打で二、三塁とすると、シュワバー（フィリーズ）の打席での暴投の間にクレメントが生還して同点に追いついた。なお１死三塁で昨季ナ・リーグの本塁打＆打点の２冠王シュワバーが内角へのカットボールをとらえて右翼上段へ放り込み、飛距離４２７フィート（約１３０・１メートル）の特大弾で勝ち越した。

「あの場面はまずアーニー（クレメント）が火をつけた。一塁へ全力疾走した素晴らしいハッスルプレーだった。ＰＣＡ（＝クローアームストロング）の二塁打の後、暴投での本塁突入も見事だった。そして自分がスタンドに運ぶことができた」とシュワバーは振り返った。

前回大会から連続出場で、雪辱を胸に臨んでいる。当地ではキャリア１１年で５本塁を記録しているが「感情面で、これまでとは違う。胸に“ＵＳＡ”を付けているから。それにこのメンバー。本当にうまくまとまっていて、これぞチームなんだ、と感じている。大会は短いが、目指す場所に行くには、全員が一緒にプレーしないといけない」と決意を語った。

中１日で９日（日本時間１０日）にはメキシコとの大一番が控える。２３年大会で決勝に進んだ米国だったが、１次ラウンドで５―１１でメキシコに敗れている。「あの試合は忘れられない。本当に特別な試合だった。アリゾナの球場が満員になって、あれほど熱気に包まれたのは見たことがない」とシュワバー。因縁のメキシコ戦には、昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕スキーンズ（パイレーツ）が満を持して投入。全勝突破最大の関門に挑む。