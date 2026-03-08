◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日 バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた名古屋ウィメンズが8日に行われ、佐藤早也伽（積水化学）が2時間21分56秒で日本人最上位の2位に入った。優勝はシェイラ・チェプキルイ（ケニア）の連覇となった。

チェプキルイは、最後まで競り合った佐藤について「風が強かったので、25キロでペースメーカーがいなくなってからは残った5人といいレースをしようと考えていた。フィニッシュした後に彼女とハグをしたときには、彼女にも“おめでとう”という気持ちでいました」と語った。

チェプキルイは最終盤まで佐藤と並走して優勝争いを演じた。ゴールのナゴヤドームに入っても僅差で、わずか2秒差での勝利だった。

会見では今後について「マネジャーとも相談して」と言葉を濁したが、そのマネジャーから「来年もここに来たい？」と問われると、笑顔で「多分。でも分からない」と答えた。

この日は強風が吹き荒れ、実力のあるランナーも苦しんだ。佐藤は「集団の後ろの走りやすい位置にいられた」と“戦略勝ち”だった。序盤で鈴木亜由子（JP日本郵政グループ）、安藤友香（しまむら）らが遅れ始め、優勝候補に挙げられた前田穂南（天満屋）も19キロあたりで徐々に遅れ始める展開。マラソン初挑戦の樺沢和佳奈（三井住友海上）も同じあたりで遅れ始めた。25キロでペースメーカーが外れると、第1集団は6人で引っ張ったが、パリ五輪1万m代表の五島莉乃（資生堂）が脱落し、30キロ付近では大森菜月（ダイハツ）も遅れ始め、加世田梨花（ダイハツ）も残り3キロ付近で付いていけなくなった。

来秋の2028年ロサンゼルス五輪選考会「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権がかかり、2時間23分30秒以内、もしくは2時間27分00秒以内での日本人選手6位以内なら出場権獲得となり、この日は佐藤の他に加世田、大森、信櫻空（横浜市陸協）、五島、村上愛華（東京メトロ）が獲得した。