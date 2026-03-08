“友人”鈴木愛理、披露宴でのトラブルでカメラを回し続け…「余計なもの撮らないで」ウエディングプランナーが苦言＜ぜんぶ、あなたのためだから＞

「読んだら“人間不信”になる、エゴイスティック・ミステリー」として話題を呼んだ夏原エヰジの同名小説を原作としたドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本作は、新郎・林田和臣（藤井流星）が式に居合わせたカメラマン・桜庭蒼玉（七五三掛龍也）と手を組み、披露宴中に新婦・沙也香（井桁弘恵）が何者かに“毒”を盛られた事件の真相を探っていくラブサスペンスだ。

沙也香が披露宴で吐血して倒れた際、スマートフォンでその様子を撮影し続けていた和臣の友人・森あきら（鈴木愛理）。3月7日（土）に放送された第9話では、あきらの撮影した動画が事件を大きく動かす鍵になった。

（※以下、第9話のネタバレがあります）

【映像】あきらが撮影した映像に映っていた重大な証拠

◆「沙也香に睡眠薬を盛ったのは…」

沙也香の中学生時代の卒業アルバムを見たことをきっかけに、和臣たちの披露宴を担当したウエディングプランナー・上野帆花（なえなの）が、沙也香の同級生だと気づいた桜庭。

桜庭はこのことを和臣に共有し、2度目の披露宴が始まると、2人は帆花を「沙也香さんと同級生だったんですね」「沙也香に睡眠薬を盛ったのは上野さん、あなただったんですね」と問い詰めた。

しかし帆花は「同じ中学だったのが何だって言うんです？確証もなく人を疑うなんて」と沙也香の青いシャンパンに薬を盛った件について反論する。

すると桜庭は「証拠ならありますよ」と告げ、参列者のあきらが、沙也香が血を吐き倒れたときにスマートフォンのカメラを回し続けていた事実を突きつける。

そしてその映像には、沙也香が使ったシャンパングラスを真っ先に回収する帆花の姿が映っていた。

さらに桜庭は「その日はシャンパングラスが1脚紛失し、どこを探しても見つからなかったそうです。でも翌日には、なぜか元の場所に戻っていた。グラスについた睡眠薬を洗浄して戻したんでしょうね。バックヤードを自由に行き来できる犯人が」と語り、帆花を追い詰めた。

いよいよ言い逃れできなくなった帆花は、犯行の証拠となる動画を撮っていたあきらに「余計なもの撮らないでくださいよ」と冷たい視線を向ける。

そして犯行を認めた帆花は、沙也香を恨むに至った“壮絶な過去”を語り出すのだった…。