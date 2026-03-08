千葉ジェッツが敵地で2連勝…リトルが20得点、前日に怪我から復帰のホグも攻守で躍動

3月8日、おおきにアリーナ舞洲で『りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON』第24節GAME2が行われ、激しい東地区首位争いの渦中にいる千葉ジェッツがGAME1に続き大阪エヴェッサに勝利を収めた。

第1クォーターには、GAME1で無得点に終わっていたレイ・パークスジュニアに3ポイント2本を含む12得点の猛攻を受け18－29と大幅リードを許す。続く第2クォーターには千葉Jのナシール・リトルが奮起し14得点、富樫勇樹も9得点と加勢。相手のターンオーバーも引き出し、一気に同点まで追い上げ前半を終えた。

その後バランスよく点を重ね7点リードで迎えた最終クォーター後半には、金近廉が3本の3ポイントを勝負強く沈め、ホーム2連敗を避けようと巻き返しを狙う大阪を寄せ付けず。このクォーターにスティールからのファストブレイクや長距離砲で存在感を放ったディー・ジェイ・ホグのリングアタックでダメ押し。最終スコア94－78で勝利した。

2連勝を飾った千葉Jは、リトルが20得点3リバウンド4スティール、前日に約1カ月の負傷離脱から復帰したホグが16得点5リバウンド4アシスト3スティール1ブロック、富樫が14得点3リバウンド7アシストと続いた。ホーム2連敗を喫した大阪はパークスジュニアがゲームハイの20得点、ライアン・ルーサーが19得点7リバウンド、マット・ボンズが13得点を挙げている。

■試合結果



大阪エヴェッサ 78－94 千葉ジェッツ（＠おおきにアリーナ舞洲）



大阪 ｜29｜18｜12｜19｜＝78



千葉J｜18｜29｜19｜28｜＝94

【動画】競った場面でも冷静に3Pを射抜いてみせる富樫勇樹