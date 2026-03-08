現在上映中の木村拓哉主演映画『教場 Reunion／Requiem』公式Instagramでは、木村拓哉のオフショットを公開した。

同Instagramでは、「とある日の教場」とハッシュタグをつけて1点の写真を公開。

写真には、雲間から強い夕日の光が注ぐグラウンドをバックに、パンツのポケット付近に手を当てて少しうつむいた木村拓哉の姿が写っている。

テキストでは、「ロケの合間の綺麗な夕日。思わずシャッターを切りたくなるほど素敵な瞬間を風間教官とともに」と添えたように、現在上映中の映画『教場 Requiem』の撮影の合間に撮った写真。

木村は警察帽をかぶり、白いシャツにネクタイ、黒いパンツにブーツ姿と、劇中で木村が演じている冷徹無比な教官・風間公親の役衣装で写る貴重な一枚だ。

この投稿を受けて、「風間教官、絵になりますね」「後光がさしてる！」「素敵な瞬間」「痺れます」と惚れ惚れとした様子のコメントが寄せられていた。

