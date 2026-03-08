野球の国際大会「ＷＢＣ」では真剣勝負だからこそのドラマも生まれている。

１次ラウンドＤ組では２度目の出場となったニカラグア共和国が７日（日本時間８日）、オランダを相手に同点の８回にダウンズ（ソフトバンク）の２ランで勝ち越しに成功。６回途中から無失点投球を続けていたＡ・オバンド投手（２７）も９回二死とし、ＷＢＣ初勝利まであとアウト１つまで迫った。

しかし、中前打、左翼への二塁打で二、三塁のピンチを招き、アルビーズに投じた初球は右中間へ…。オバンドは棒立ち状態で打球の行方を見届けたが、無情にもフェンスを越えるとそのままマウンドに崩れ落ちた。

喜びを爆発させるオランダのナインとは対照的に右腕は意気消沈。ショックのあまり、もはや自力で立ち上がることもできなくなったオバンドの周りには仲間たちが駆け寄り、両脇を抱え上げられ、寄り添われながらダッグアウトに引き揚げていった。

この光景を、米メディア「ラリー・ブラウン・スポーツ」は「ニカラグアの選手たちは試合を台無しにしたチームメートに素晴らしい行動を見せた」と報道。「オバンドは壊滅的なミスをした後、チームメートたちに慰められた。何人かは文字通り彼をマウンドから抱え上げ、フィールドの外まで付き添った。選手が致命的なミスを犯したチームメートを慰める光景は珍しくないが、救援投手の場合は通常、ベンチに戻ってから行われる」とナインの行動をたたえた。

ニカラグアは初戦のドミニカ共和国戦に３―１２で完敗を喫し、この日は３―４で惜敗。連敗スタートで苦しい状況に追い込まれている。