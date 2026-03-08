スピラ・スピカ、アニメ『黒猫と魔女の教室』第2弾メインPVで新曲「ちゅーんあっぷ☆」の一部が解禁
スピラ・スピカが、TVアニメ『黒猫と魔女の教室』エンディングテーマである「ちゅーんあっぷ☆」を4月17日(金)0時より配信リリースすることを発表した。あわせて新アーティスト写真も公開されている。
『黒猫と魔女の教室』は『マガジンポケット(講談社)』にて2022年3月16日より連載中の作品。魔法が使えない「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴと、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫が繰り広げる魔法学園ファンタジーで、原作は現在13巻まで発売されている。
アニメが4月12日(日)CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠にて放送開始されるのに先駆け、第2弾メインPVも公開となった。PV内ではエンディングテーマ「ちゅーんあっぷ☆」の一部も聴くことができる。
■TVアニメ『黒猫と魔女の教室』
2026年4月放送開始
■あらすじ
「魔女見習い」スピカ・ヴァルゴは魔法が使えない。憧れの魔法学校合格のためには師匠が必要だが、金もコネもない。そんな時、人語を駆使し魔法を使う謎の黒猫がスピカの前に現れた!!魔術を学びたいスピカと呪いを解きたい黒猫の思惑は完全一致。
秘密の師弟関係が結ばれた！！呪いを解く鍵は「×××」にキス!?
■スタッフ情報
原作：金田陽介(講談社「マガジンポケット」連載)
監督：龍輪直征
シリーズ構成：後藤みどり
キャラクターデザイン：小野田貴之
クリーチャーデザイン：新妻大輔
美術監督：Scott MacDonald
色彩設計：相原彩子
3DCG：ライデンフィルム
撮影監督：室塚勇伎
編集：エディッツ
音響監督：田中亮
音響効果：風間結花
音響制作：ソニルード
音楽 ：R・O・N
アニメーション制作：ライデンフィルム
■キャスト情報
スピカ・ヴァルゴ役：本渡楓
クロード・シリウス役：島粼信長
アリア・アクエリアス役：和泉風花
メロウ・パイシーズ役：鈴木みのり
ユゥ・アリーズ役：橘杏咲
イオ・トーラス役：白石晴香
カストル・ジェミニ役： 上村祐翔
ポルックス・ジェミニ役：長谷川玲奈
タルフ・キャンサー役：石毛翔弥
レオ・レグルス役：ファイルーズあい
アストレア・ライブラ役：大野智敬
ハナ・サソリジョウ役：渡谷美帆
キロン・サジタリアス・アラディア役：浦和希
カペラ・カプリコーン役：櫻井みゆき
■原作情報
『黒猫と魔女の教室』(講談社「マガジンポケット」連載)
著者：金田陽介
単行本：1〜13巻まで好評発売中。最新第14巻3月9日発売
版権表記：©金田陽介・講談社／「黒猫と魔女の教室」製作委員会
