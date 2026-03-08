HANA、1stツアー開幕。新曲「Bad Girl」発表＆初パフォーマンス
HANAの1stツアー＜BORN TO BLOOM＞が、3月7日の愛知公演よりスタートした。
本ツアーはHANAがデビューしてから歩んできたすべてが凝縮された内容だ。アルバム『HANA』の収録楽曲を中心に構成されたパフォーマンスに加え、ツアーならではの演出も随所に盛り込まれ、会場に集まったファンの熱量は終始最高潮に達した。
ツアーは7月まで約5か月にわたり開催。各地で“HONEYs”へこれまでの感謝と想いを直接届けながら、HANAの新たな物語が全国へと広がっていく。
初日公演では新曲「Bad Girl」がサプライズ発表＆初披露され、会場は驚きと歓声に包まれた。この楽曲の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情をつづったポップロック。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう、不器用さや葛藤を描いており幾度も繰り返される「Bad Girl」という言葉が耳に残る。自分を変えることへの戸惑いと、それでも好きだから近づきたいという衝動の間で「本当の自分」と「相手に好かれる自分」のあいだで揺れ動く心をつづったアイデンティティの揺らぎや、誰かの“特別”になりたいという切実な願いを描いた少しビターなロックラブソングだ。
背伸びや強がりをしながらも、その奥には「本当はそのままの自分を見てほしい」という、誰もが一度は抱く感情をHANAの7色の声がメッセージを届ける。
そんな「Bad Girl」は、3月6日より放映されているCM、Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングに起用されている。HANAメンバーの飾らない日常の素顔を切り取った映像とともに、楽曲の一部も公開されている。リリース情報などの詳細は後日明らかになりそうだ。
◾️1stアルバム『HANA』
2026年2月23日（月）配信リリース
2026年2月25日（水）CDリリース
CD購入：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA
▼CD商品概要
○完全生産限定盤
CD／Blu-ray／アルバムオリジナルエアケース／フォトブック（40P）／大型ポストカード（4種）／メンバー口癖ステッカー／トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）
価格：8,900円（税込）
○通常版
CD／トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）
■HANA 全国ホールツアー情報
【愛知】2026年3月7日（土）、3月8日（日）
【茨城】2026年3月21日（土）
【東京】2026年3月29日（日）
【福岡】2026年4月3日（金）、4月4日（土）
【広島】2026年4月10日（金）
【岡山】2026年4月12日（日）
【大阪】2026年4月18日（土）、4月19日（日）
【香川】2026年4月26日（日）
【北海道】2026年5月2日（土）
【宮城】2026年5月5日（火・祝）、5月6日（水・祝）
【千葉】2026年5月9日（土）
【兵庫】2026年5月22日（金）、5月23日（土）
【静岡】2026年6月7日（日）
【神奈川】2026年6月19日（金）、6月20日（土）
【京都】2026年6月26日（金）
【東京】2026年7月11日（土）、7月12日（日）
【石川】2026年7月18日（土）
【新潟】2026年7月20日（月・祝）
