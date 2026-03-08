写真：田中聖太郎

HANAの1stツアー＜BORN TO BLOOM＞が、3月7日の愛知公演よりスタートした。

本ツアーはHANAがデビューしてから歩んできたすべてが凝縮された内容だ。アルバム『HANA』の収録楽曲を中心に構成されたパフォーマンスに加え、ツアーならではの演出も随所に盛り込まれ、会場に集まったファンの熱量は終始最高潮に達した。

ツアーは7月まで約5か月にわたり開催。各地で“HONEYs”へこれまでの感謝と想いを直接届けながら、HANAの新たな物語が全国へと広がっていく。

初日公演では新曲「Bad Girl」がサプライズ発表＆初披露され、会場は驚きと歓声に包まれた。この楽曲の根底にあるのは、「誰かに愛されたい、認められたい」という普遍的な感情をつづったポップロック。好きな人の前で本当の自分のままでいられず、相手の理想に近づこうとしてしまう、不器用さや葛藤を描いており幾度も繰り返される「Bad Girl」という言葉が耳に残る。自分を変えることへの戸惑いと、それでも好きだから近づきたいという衝動の間で「本当の自分」と「相手に好かれる自分」のあいだで揺れ動く心をつづったアイデンティティの揺らぎや、誰かの“特別”になりたいという切実な願いを描いた少しビターなロックラブソングだ。

背伸びや強がりをしながらも、その奥には「本当はそのままの自分を見てほしい」という、誰もが一度は抱く感情をHANAの7色の声がメッセージを届ける。

そんな「Bad Girl」は、3月6日より放映されているCM、Apple「グループセルフィーをiPhone 17 Proで」キャンペーンソングに起用されている。HANAメンバーの飾らない日常の素顔を切り取った映像とともに、楽曲の一部も公開されている。リリース情報などの詳細は後日明らかになりそうだ。

◾️1stアルバム『HANA』

2026年2月23日（月）配信リリース

2026年2月25日（水）CDリリース

CD購入：https://hana-brave.lnk.to/1stAL_HANA 配信ジャケット CDジャケット ▼CD商品概要

○完全生産限定盤

CD／Blu-ray／アルバムオリジナルエアケース／フォトブック（40P）／大型ポストカード（4種）／メンバー口癖ステッカー／トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）

価格：8,900円（税込） ○通常版

CD／トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）

■HANA 全国ホールツアー情報 【愛知】2026年3月7日（土）、3月8日（日）

【茨城】2026年3月21日（土）

【東京】2026年3月29日（日）

【福岡】2026年4月3日（金）、4月4日（土）

【広島】2026年4月10日（金）

【岡山】2026年4月12日（日）

【大阪】2026年4月18日（土）、4月19日（日）

【香川】2026年4月26日（日）

【北海道】2026年5月2日（土）

【宮城】2026年5月5日（火・祝）、5月6日（水・祝）

【千葉】2026年5月9日（土）

【兵庫】2026年5月22日（金）、5月23日（土）

【静岡】2026年6月7日（日）

【神奈川】2026年6月19日（金）、6月20日（土）

【京都】2026年6月26日（金）

【東京】2026年7月11日（土）、7月12日（日）

【石川】2026年7月18日（土）

【新潟】2026年7月20日（月・祝）