ペドリのアシストからヤマルが決勝弾

スペイン1部FCバルセロナは、現地時間3月7日に行われたリーガ・エスパニョーラ第27節でアスレティック・ビルバオと対戦して1-0で勝利した。

唯一のゴールを決めたのは10番を背負うスペイン代表FWラミン・ヤマルだったが、直前のプレーでアシストを記録したMFペドリのプレーも現地メディアから称賛されている。

試合を動かしたのは23歳のMFだった。左サイドでボールを持ったペドリは中央へドリブルを仕掛けていく。相手の左サイドの選手が中に絞ったことで、右サイドでヤマルがフリーになると、グラウンダーの速いボールを10番に通す。ペナルティエリアの角付近で、フリーでボールを受けたヤマルは寄せてきたDFを滑らせると、左足で正確無比なシュートをゴール左上隅に蹴り込んだ。ボールは左ポストを叩いて右サイドネットに決まり、ヤマルの今シーズン14点目でバルセロナが先制した。

スペイン紙「アス」では「ペドリの持つ千里眼のような能力が、ラミン・ヤマルに1対1の状況を作らせて、対角のシュートによってリーグ戦で価値ある勝ち点3を獲得した」と報じ、後半から出場して決勝ゴールをアシストしたペドリを称賛し、ヤマルについて「満身創痍のバルサを救った」と称した。

得点シーンについては「1時間にもわたって消えてどこにいるか分からなくなったラミン・ヤマルを、ペドリの光が照らした。カナリア諸島出身者（ペドリ）のパスからGKウナイを破った」とレポート。ペドリとヤマルのコンビネーションから生まれた決勝弾が現地でも注目されていた。（FOOTBALL ZONE編集部）