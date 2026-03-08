2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、エッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆

東京ディズニーランドホテル「カンナ」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー

© Disney

提供期間：2026年3月9日〜2026年5月10日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「カンナ」

東京ディズニーランドホテル内のレストラン「カンナ」

洗練されたスタイリッシュな空間で、オリジナリティーあふれる料理が楽しめます。

そんな「カンナ」に、「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場！

今回は、「カンナ」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”プレシャスカンナ

© Disney

価格：8,000円

提供時間帯：ランチ

タイラ貝と筍のタルタルフキノトウのジェノヴェーゼソース桜香るおかそだちサーモンのマリネ花こうじみそとフロマージュ・ブランのエスプーマ野沢菜のクルートを纏ったイサキのポワレホタルイカの燻製と海藻の白ワインソース鴨むね肉のロースト ウーシャンフェン風味新キャベツと甘夏のソースまたは国産牛サーロインのグリルと蓮根のガレット山葵のスービーズソース（別途2,000円）黒米のご飯青りんごゼリーとヨーグルトガナッシュのサンドピンクグレープフルーツとビーツのソルベドリンク（お好きなドリンクをお選びください）・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。

・ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザイン

ランチの時間帯にいただける、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”プレシャスカンナ。

4品のお料理に、黒米のご飯、デザートプレートにドリンクのコースになっています！

メインのお料理は、「鴨むね肉のロースト ウーシャンフェン風味 新キャベツと甘夏のソース」と別途追加料金で「国産牛サーロインのグリルと蓮根のガレット 山葵のスービーズソース」の2種類のお肉料理からお好みで選ぶことができます。

そしてデザートプレートは、イベントをイメージしたデコレーションに☆

キャンディやホイップクリームがモチーフで可愛さ満点◎

さらに、マジカルアートドリンクのデザインは、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザインで、「ヴァネロペ」、「ミッキーマウス」＆「ミニーマウス」デザインの2種類から選べます。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スタイリッシュカンナ

© Disney

価格：16,000円

提供時間帯：ディナー

サヨリのマリネといりこのテュイルパースニップのヴルーテエゾアワビと牛タンのプレッセ桜風味のロゼワインソース木の芽香るオマール海老と平茸のフリカッセもち麦とチョリソーの焼きリゾット信州サーモンのグリルモリーユ茸のジュヌヴォワーズソース黒毛和牛フィレ肉の炙り マルサラソース山葵のアンサンブル木頭ゆずとクロテッドクリームのフランブリー・チーズアイスドリンク（お好きなドリンクをお選びください）・コーヒー・紅茶・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。

・ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザイン

ディナーの時間帯に提供される、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スタイリッシュカンナ。

どのプレートも春らしく、華やかな彩りで上品に盛り付けられています☆

それから、お肉料理から魚介料理まで贅沢に堪能できるのも魅力的！

デザートプレート「木頭ゆずとクロテッドクリームのフラン ブリー・チーズアイス」は、横に細長いかたちのフランがインパクトたっぷりでブルー・チーズアイスで食後にさっぱりといただけます。

マジカルアートドリンクのデザインは、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザインで2種類から選べます。

ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク

© Disney

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

みかんジュース、ジャスミンシロップ、ミラベルシロップ、レモングラスシロップ、ブルーシロップ、ストロベリーシロップ、トニックウォーター、ストロベリー、カラーシュガー

爽やかな色合いの、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク。

みかんジュースとトニックウォーターがベースのドリンクで、シロップでイベントにちなんだカラーに色付けされています。

ハートのかたちをしたいちごに、粒々のカラーシュガーでトッピングもキュートに！

すっきりとした味わいで、お食事との相性もバッチリです◎

ランチとディナーでそれぞれ違った楽しみ方のできるコースメニューに、可愛らしいスペシャルドリンク。

東京ディズニーランドホテルの「カンナ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介でした☆

