かわいいモチーフがいっぱい！東京ディズニーランドホテル「カンナ」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー
2026年4月9日（木）から6月30日（火）までの間、東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」を開催！
期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、エッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」に期間限定で登場する「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆
東京ディズニーランドホテル「カンナ」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー
© Disney
提供期間：2026年3月9日〜2026年5月10日
販売店舗：東京ディズニーランドホテル「カンナ」
東京ディズニーランドホテル内のレストラン「カンナ」
洗練されたスタイリッシュな空間で、オリジナリティーあふれる料理が楽しめます。
そんな「カンナ」に、「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」のスペシャルメニューが登場！
今回は、「カンナ」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。
ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”プレシャスカンナ
© Disney
価格：8,000円
提供時間帯：ランチタイラ貝と筍のタルタル
フキノトウのジェノヴェーゼソース桜香るおかそだちサーモンのマリネ
花こうじみそとフロマージュ・ブランのエスプーマ野沢菜のクルートを纏ったイサキのポワレ
ホタルイカの燻製と海藻の白ワインソース鴨むね肉のロースト ウーシャンフェン風味
新キャベツと甘夏のソース
または
国産牛サーロインのグリルと蓮根のガレット
山葵のスービーズソース（別途2,000円）黒米のご飯青りんごゼリーとヨーグルトガナッシュのサンド
ピンクグレープフルーツとビーツのソルベドリンク（お好きなドリンクをお選びください）
・コーヒー
・紅茶
・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）
※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。
・ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザイン
ランチの時間帯にいただける、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”プレシャスカンナ。
4品のお料理に、黒米のご飯、デザートプレートにドリンクのコースになっています！
メインのお料理は、「鴨むね肉のロースト ウーシャンフェン風味 新キャベツと甘夏のソース」と別途追加料金で「国産牛サーロインのグリルと蓮根のガレット 山葵のスービーズソース」の2種類のお肉料理からお好みで選ぶことができます。
そしてデザートプレートは、イベントをイメージしたデコレーションに☆
キャンディやホイップクリームがモチーフで可愛さ満点◎
さらに、マジカルアートドリンクのデザインは、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザインで、「ヴァネロペ」、「ミッキーマウス」＆「ミニーマウス」デザインの2種類から選べます。
ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スタイリッシュカンナ
© Disney
価格：16,000円
提供時間帯：ディナーサヨリのマリネといりこのテュイル
パースニップのヴルーテエゾアワビと牛タンのプレッセ
桜風味のロゼワインソース木の芽香るオマール海老と平茸のフリカッセ
もち麦とチョリソーの焼きリゾット信州サーモンのグリル
モリーユ茸のジュヌヴォワーズソース黒毛和牛フィレ肉の炙り マルサラソース
山葵のアンサンブル木頭ゆずとクロテッドクリームのフラン
ブリー・チーズアイスドリンク（お好きなドリンクをお選びください）
・コーヒー
・紅茶
・マジカルアートドリンク（コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）
※マジカルアートドリンクのデザインは2種類のデザインよりお選びいただけます。
・ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザイン
ディナーの時間帯に提供される、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スタイリッシュカンナ。
どのプレートも春らしく、華やかな彩りで上品に盛り付けられています☆
それから、お肉料理から魚介料理まで贅沢に堪能できるのも魅力的！
デザートプレート「木頭ゆずとクロテッドクリームのフラン ブリー・チーズアイス」は、横に細長いかたちのフランがインパクトたっぷりでブルー・チーズアイスで食後にさっぱりといただけます。
マジカルアートドリンクのデザインは、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”デザインで2種類から選べます。
ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク
© Disney
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ／ディナーみかんジュース、ジャスミンシロップ、ミラベルシロップ、レモングラスシロップ、ブルーシロップ、ストロベリーシロップ、トニックウォーター、ストロベリー、カラーシュガー
爽やかな色合いの、ディズニー・パルパルーザ“ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルドリンク。
みかんジュースとトニックウォーターがベースのドリンクで、シロップでイベントにちなんだカラーに色付けされています。
ハートのかたちをしたいちごに、粒々のカラーシュガーでトッピングもキュートに！
すっきりとした味わいで、お食事との相性もバッチリです◎
ランチとディナーでそれぞれ違った楽しみ方のできるコースメニューに、可愛らしいスペシャルドリンク。
東京ディズニーランドホテルの「カンナ」で提供される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」スペシャルメニューの紹介でした☆
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post かわいいモチーフがいっぱい！東京ディズニーランドホテル「カンナ」ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.