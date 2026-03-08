アグネス・チャン、母校の名門大学を訪問 息子3人も同じ大学を卒業「私と三人の息子を育ててくれた大学」
歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が8日、自身のSNSを更新。母校の米スタンフォード大学を訪れたことを報告し、母校への思いをつづった。
【写真】母校・スタンフォード大学を訪れ、懐かしむアグネス・チャン
アグネスは「スタンフォード大学のキャンパスに来ました」とつづり、キャンパス内での写真を複数枚アップ。「いつ観ても素敵な母校。懐かしいね」と、建物バックの自撮りショットや、校舎内を披露した。
同大学は、アグネスの3人の息子たちも卒業している。「私と三人の息子を育ててくれた大学。。。素晴らしい先生たちのもとで勉強が出来て、博士号をいただいて、人生が変わりました。本当に感謝しかないです。息子たちもみんな卒業して、それぞれの専門で働く事が出来て、それも本当に感謝しかないです」と母校に思いを寄せ、「ありがとう、スタンフォード!!」と感謝をつづった。
また次の投稿では、同大学の教育学部を紹介。「私は教育学部で博士号を取ったのです」と明かすと、「校舎が新しくなって、気持ちは複雑です。昔のクラシカルな雰囲気が大好きでした。今も素敵ですが、昔の校舎が愛しいです」と寂しそうな様子も見せ、「でも進化を止める事は出来ないですよね」と複雑な心境をつづった。
【写真】母校・スタンフォード大学を訪れ、懐かしむアグネス・チャン
アグネスは「スタンフォード大学のキャンパスに来ました」とつづり、キャンパス内での写真を複数枚アップ。「いつ観ても素敵な母校。懐かしいね」と、建物バックの自撮りショットや、校舎内を披露した。
同大学は、アグネスの3人の息子たちも卒業している。「私と三人の息子を育ててくれた大学。。。素晴らしい先生たちのもとで勉強が出来て、博士号をいただいて、人生が変わりました。本当に感謝しかないです。息子たちもみんな卒業して、それぞれの専門で働く事が出来て、それも本当に感謝しかないです」と母校に思いを寄せ、「ありがとう、スタンフォード!!」と感謝をつづった。
また次の投稿では、同大学の教育学部を紹介。「私は教育学部で博士号を取ったのです」と明かすと、「校舎が新しくなって、気持ちは複雑です。昔のクラシカルな雰囲気が大好きでした。今も素敵ですが、昔の校舎が愛しいです」と寂しそうな様子も見せ、「でも進化を止める事は出来ないですよね」と複雑な心境をつづった。