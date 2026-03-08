『R-1グランプリ2026』決勝まで2週間切る 熱いプロモーションムービー公開 音楽はCreepy Nuts「バレる！」
史上最大の“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』の決勝戦（21日開催）に向け、プロモーションムービーとキービジュアルが7日に公開された。
【動画】期待高まる！ 『Indeed R-1グランプリ2026』プロモーションムービー
今大会は、過去最多6171人がエントリー。決勝には、しんや、今井らいぱち、ドンデコルテ 渡辺銀次、ななまがり 初瀬、さすらいラビー 中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタン お抹茶の9人（※決勝出番順）が進む。
プロモーションムービーは、番組テーマソング・Creepy Nuts「バレる！」にのせ、歴代王者の3Dフェイスが登場。さらに、今大会のファイナリスト9人や、予選を戦ってきたR-1戦士たちの密着映像がふんだんに使用され、決勝に向けて期待感の高まる仕上がりとなっている。
前回大会王者・友田オレは「『R-1グランプリ』という大会には、独特の迫力と狂気性があると思います。たった一人で舞台に立ち、画面を占領して、その人の生きざまをお笑いとして全国民にぶつけるという、ある意味ぶっ飛んだ大会です。そしてその迫力をより一層強めているのがオープニング映像だと思います。サイバーシティを彷彿とさせる空間に、歴代チャンピオンたちの顔が転がったり空を飛んだりしている。どこか不気味で、だけどそこには圧倒的な輝きがあって、むっさカッコいいんです」とコメント。
さらに、「それに今年は私の顔もいます。決勝で披露したネタ“辛い食べ物節”や“ないないなないなない音頭”の要素を盛り込んでいただき、うれしい限りです。私が好きなパートは、最後に歴代チャンピオンたちの顔が集結して“何か”を完成させるところです。それが何なのかはよく分からないのですが、とにかく、巨大な建造物がジャキーンという感じでそびえ立っているのが少年心をくすぐります」と語り、「この最高のオープニング映像を皮切りに、『R-1グランプリ』の決勝が始まります。私も一人のお笑い好きとして、ファイナリストの皆さんの“OWARAI SPIRIT”を存分に浴びて楽しみたいと思います」とアピールした。
■『Indeed R-1グランプリ2026』
放送日時：3月21日（土）午後6時30分〜8時54分 （カンテレ・フジテレビ系 全国ネット）
