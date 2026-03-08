「なんという選手だ」元Jリーガーの世界的名手が豪州１部で衝撃弾！ 圧巻の直接FKに「彼がメルボルンでプレーしているなんて」「まさに魔術師」の声
オーストラリア１部でプレーする元スペイン代表のレフティが、圧巻の一撃を叩き込んだ。
フアン・マタが所属するメルボルン・ビクトリーは現地３月７日、シドニーFCと対戦し、２−２で引き分けた。この試合で先発したマタが、見事な直接FK弾を決めて観客を沸かせた。
スコアレスで迎えた34分、ペナルティエリア手前でFKを獲得。キッカーを務めたマタが左足を振り抜くと、ボールは壁の上を越えて鋭く落ちる軌道を描き、右ポストの内側を叩いてゴールへと吸い込まれた。絶妙なコースを突いた一撃で、会場は大きく沸き上がった。
37歳の世界的名手は、かつてチェルシーやマンチェスター・ユナイテッドなど欧州の名門で活躍。2023年には日本のヴィッセル神戸でもプレーした。昨季からはメルボルン・ビクトリーに在籍し、今シーズンは公式戦20試合に出場して４ゴール10アシストを記録している。
ベテランの技術が光るスーパーゴールには、SNS上でも反響が続出。「なんという選手だ」「美しすぎる」「彼がメルボルンでプレーしているなんて信じられない。まさに魔術師だ」「もう１年だけいてくれ」など、称賛や驚きの声が相次いだ。
衰えを感じさせないレフティの魔法が、再びサッカーファンを魅了している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】37歳フアン・マタの芸術FK弾！
フアン・マタが所属するメルボルン・ビクトリーは現地３月７日、シドニーFCと対戦し、２−２で引き分けた。この試合で先発したマタが、見事な直接FK弾を決めて観客を沸かせた。
スコアレスで迎えた34分、ペナルティエリア手前でFKを獲得。キッカーを務めたマタが左足を振り抜くと、ボールは壁の上を越えて鋭く落ちる軌道を描き、右ポストの内側を叩いてゴールへと吸い込まれた。絶妙なコースを突いた一撃で、会場は大きく沸き上がった。
37歳の世界的名手は、かつてチェルシーやマンチェスター・ユナイテッドなど欧州の名門で活躍。2023年には日本のヴィッセル神戸でもプレーした。昨季からはメルボルン・ビクトリーに在籍し、今シーズンは公式戦20試合に出場して４ゴール10アシストを記録している。
ベテランの技術が光るスーパーゴールには、SNS上でも反響が続出。「なんという選手だ」「美しすぎる」「彼がメルボルンでプレーしているなんて信じられない。まさに魔術師だ」「もう１年だけいてくれ」など、称賛や驚きの声が相次いだ。
衰えを感じさせないレフティの魔法が、再びサッカーファンを魅了している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】37歳フアン・マタの芸術FK弾！