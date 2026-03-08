かつて神戸でもプレーしたマタが、豪州でゴラッソを挙げた。写真：滝川敏之

　オーストラリア１部でプレーする元スペイン代表のレフティが、圧巻の一撃を叩き込んだ。

　フアン・マタが所属するメルボルン・ビクトリーは現地３月７日、シドニーFCと対戦し、２−２で引き分けた。この試合で先発したマタが、見事な直接FK弾を決めて観客を沸かせた。

　スコアレスで迎えた34分、ペナルティエリア手前でFKを獲得。キッカーを務めたマタが左足を振り抜くと、ボールは壁の上を越えて鋭く落ちる軌道を描き、右ポストの内側を叩いてゴールへと吸い込まれた。絶妙なコースを突いた一撃で、会場は大きく沸き上がった。
 
　37歳の世界的名手は、かつてチェルシーやマンチェスター・ユナイテッドなど欧州の名門で活躍。2023年には日本のヴィッセル神戸でもプレーした。昨季からはメルボルン・ビクトリーに在籍し、今シーズンは公式戦20試合に出場して４ゴール10アシストを記録している。

　ベテランの技術が光るスーパーゴールには、SNS上でも反響が続出。「なんという選手だ」「美しすぎる」「彼がメルボルンでプレーしているなんて信じられない。まさに魔術師だ」「もう１年だけいてくれ」など、称賛や驚きの声が相次いだ。

　衰えを感じさせないレフティの魔法が、再びサッカーファンを魅了している。

