■スピードスケート世界選手権（日本時間7日、オランダ・ヘーレンフェイン）

現役最後のレースに臨む郄木美帆（31、ＴＯＫＩＯインカラミ）が、スピードスケート世界選手権、4種目総合で競い合うオールラウンド部門に出場し、前半を総合首位で折り返した。500mで37秒75の首位に立つと、3000mで4分03秒37の7位で、ノルウェーのR.ビクルンド（25）とポイントで並び、最終日の1500m、5000mに挑む。

郄木は2月のミラノ・コルティナ五輪では、1000mと500m、そしてパシュートで銅メダルと3つのメダルを獲得し、日本勢として冬季オリンピック通算最多を更新する10個目のメダルを手にした。

五輪後、4日未明に自身のインスタグラムを更新した郄木は「競技人生の進退に関わること」と切り出し、同選手権でスケート人生に一区切りをつけることを発表した。

オールラウンド部門は4種目（500m、1500m、3000m、5000m）の総合ポイントの少なさで争われ、郄木は2018年に日本勢初V。

日本勢は佐藤綾乃（29、ANA）が総合8位、堀川桃香（22、富士急行）は500mで23位となり、3000mは棄権した。

