小学6年生で「卒業祝いにUSJ」へ行く息子。ママ友に「大人料金8900円ね」と言われましたが、中学入学前なら“子供料金”でいいですよね？「差額3200円」のために訂正するのはケチくさいですか？

USJの公式ルールでは「4月1日が境目」

USJの公式FAQには、明確に「4月1日を新学年開始日とする」と記載されています。そのため、小学6年生が3月中に来場する場合は小学生料金、4月に来場する場合は大人料金を支払う必要があります。卒業式を終えている、入学式を迎える前、という基準で料金が区切られているわけではないため、注意しましょう。

USJの1デイ・スタジオ・パスの場合、大人料金は8900円～、子ども料金は5700円～で、差額は3200円以上です。同じ春休み期間であっても、来場するタイミングによって負担が大きく変わります。

来場を予定しているのが3月中であれば、子ども料金を主張することはケチくさいわけではなく、当然のことです。



電車も同じ「4月1日」ルール

大人料金と子ども料金について、電車などの公共交通機関も同じルールが適用されています。JR西日本では、12歳以上はおとな料金とされ、小学生はこども料金です。4月から新学年となる日本の学校制度に伴い、USJと同様、4月1日を境に大人料金と子ども料金が区別されます。

例えば、大阪市内～USJ間でよく使われるJRゆめ咲線（大阪～ユニバーサルシティ）の場合、大人料金は片道200円、子ども運賃は大人の半額の100円です。



3月と4月の来場でどれだけ変わる？ 料金シミュレーション

では、小学校を卒業した6年生が春休みにUSJへ行くケースで、料金を比較してみましょう。なお、USJでは入場日によって金額が変わるため、分かりやすく3月31日と4月1日に行ったケースで比較します。



・3月31日に行く場合

USJチケット（子ども料金）：6800円

電車代（子ども往復）：200円（大阪～ユニバーサルシティ往復）

合計：7000円

・4月1日に行く場合

USJチケット（大人料金）：1万900円

電車代（大人往復）：400円（大阪～ユニバーサルシティ往復）

合計：1万1300円

両者の差額は4300円になることが分かります。

なお、関西2府4県（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県）在住者であれば、「関西NO LIMIT！ パス」の対象となり、3月31日で6300円、4月1日であれば中人料金が適用され8900円で入場が可能です。この場合の差額は、チケット代だけで2600円になります。



まとめ

来場日がたった1日異なるだけで、4300円もの差が出ることが分かりました。ママ友への確認は「ケチ」ではなく、正しい情報を共有するための大切なコミュニケーションです。

春休みのおでかけを計画するなら、行く日が3月なのか4月なのかで費用負担が変わることを理解したうえで進めましょう。たった1日の違いが、チケット代だけで4000円以上の差を生む可能性があることを、ぜひ頭に入れておいてください。



出典

合同会社ユー・エス・ジェイ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン チケットに関するお困りごと

執筆者 : 竹下ひとみ

FP2級、日商簿記2級、宅地建物取引士、証券外務員1種