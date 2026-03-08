【実録】「月謝9000円」と聞いてた“茶道”のお稽古…「年10万円くらい」と思ってたら、実際の費用は“倍の20万円”!?「洋服でいい」はずだけど、結局3万円でレンタル…意外とかかる費用とは

茶道教室にかかる基本の費用は？

筆者が通う東京都内の裏千家茶道教室の場合、入会金1万円、月2回のお稽古で月謝9000円がかかります。こうした入会金や月謝は、ほかの習い事と比べても各段に高いということはありません。月謝には、お稽古でいただく抹茶や和菓子も含まれていることも考えると、妥当な額といえるのではないでしょうか。

そのほかに、茶道をする上で必要な道具（ふくさ、懐紙、扇子など）もありますが、初心者向けのものであれば計4000円程度で購入できます。ふくさや懐紙を着物と同じように胸元にしまうことができるお稽古着は、7000円程度です。

なお、お茶わんや釜などの道具は教室で用意されているものを使うため、高価な道具を買う必要はありません。よって、1年目にかかる基本的な費用は1万円＋9000円×12ヶ月＋4000円＋7000円＝12万9000円程度でした。



お稽古が進むと、思わぬ出費も

月謝や道具費用は、ほかの習い事と比べてもそれほど高いわけではないのに、「茶道のお稽古はお金がかかる」とも言われます。実は、月謝や最初に買う道具のほかに以下のような費用がかかることがあります。



・お茶会

・許状申請料

・先生へのお礼

・着物代

・お中元・お歳暮



項目ごとにみていきましょう。

【お茶会】

普段のお稽古に加えて、定期的に教室内や外部のお茶会に参加する機会があります。こうしたときの参加費は1万円ほどかかる場合が多いです。

【許状申請料】

裏千家では、稽古の段階ごとに学ぶことを許可する「許状」の制度があります。許状を申請する際の料金は、初級・中級といった段階では数千～2万円程度までですが、さらに上の段階に進むと、数万円、10万円といった支出が必要になります。1年～数年に1回、こうした支出をする可能性があります。

【先生へのお礼】

許状の申請の際に、先生へのお礼として許状申請料と同額程度のお金を包む教室も多いようです。茶道教室を運営するうえでは、日ごろの抹茶や和菓子の準備、指導だけでなく、道具の購入、先生自身の稽古などにもお金や時間がかかっています。そうした教室運営へのお礼と考えられているようです。

【着物代】

最近では着物を持っている人が少ないため、お稽古着や洋服での稽古を認めている教室も多いです。ただ、外部のお茶会に参加するなど、本格的に茶道を学ぶようになると、周りは着物を着ている人が多く、「自分も着物を着ていたほうがいいのかな」と思うこともあるでしょう。

お茶会に合う着物をレンタルすると、1回2万円程度、着付けも頼むと3万円程度はかかるでしょう。購入する場合、数十万円はかかるケースが多いです。

【お中元・お歳暮】

お中元やお歳暮を先生に贈る習慣のある教室もあるようです。その場合、年1万円ほどの費用がかかるでしょう。



入会前には先生にしっかり確認しよう

入会金や月謝、最初に購入する道具代だけなら、決して費用が高いわけではない茶道ですが、教室やお稽古の段階によっては、月謝以上にその他の費用がかかることもめずらしくありません。

後から「こんなにお金がかかるの!?」と焦らないように、入会前には遠慮せず、月謝以外の費用がどのくらいかかるのか先生に聞いてみるといいでしょう。また、「着物は着なくてもいい」「お茶会は自由参加」と最初に言われていても、周りの生徒の多くが着物を着ていたり、熱心にお茶会に参加していたりすると、「洋服でお稽古だけできればいい」というスタンスでは居づらくなるかもしれません。

教室には初心者も一定数いるのか、洋服やお稽古着でお稽古をしている人がどれくらいいるのか、といった雰囲気も知れるとよいでしょう。

「お金のことは聞きづらいけれど、茶道を始めてみたい」という人は、各地のカルチャーセンターに行ってみるのも手です。1回あたり4000～5000円程度、計3～12回ほどのコースで茶道の基本を学ぶことができます。

作法や気遣いが身につき、おいしい抹茶や和菓子を楽しめる茶道のお稽古。やってみたいと思う人は、自分が納得できるスタイルで始めてみてはいかがでしょうか。

執筆者 : 中村まほ

FP2級、AFP