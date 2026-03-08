◆練習試合 大阪桐蔭７―６関西学院大高（３月８日、関西学院大グラウンド）

第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する大阪桐蔭が８日、関西学院高と練習試合を行った。

西武・中村剛也の長男・勇斗（２年）は第１試合に「５番・三塁」で先発出場。５打数１安打２打点と活躍した。

２回の第１打席では遊ゴロ、４回の第２打席は四球で出塁。５回の第３打席は、１点を追う２死一、二塁。０―２と追い込まれてたが、左中間へ強烈なライナーを放つ。２者が生還する逆転タイムリーを放った。

１点リードの６回２死一、二塁では三振。８回２死一、三塁では中飛に倒れたが、積極的にバットを振り抜いた。

勇斗は「負けている場面でチャンスで打てたのは良かったです」と話すも「接戦の場面で１本出ないのは自分の弱さ。もっともっと勝負強くなりたい」と前を向いた。

年末の指揮官との話し合いで火が付いた。「もっと荒々しく、思い切りプレーしないと…」。勇斗は「（昨秋は）結果が出なくて悔しかった。（打席では）探ってという意識だった。どんどん振った方が結果が出る。ピッチャーも絶対、怖いと思う」。メンタル面の意識改革も実った。

西谷浩一監督（５６）は「頑張ってやっていると思います。順調です。周りの期待が大きいのでそれにつぶされないように…」と評価した。