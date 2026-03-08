美少女プラモ「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」のパッケージ画像初公開！ 3月14日発売予定「ミネルヴァコスチューム」も公開
【30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)】 3月14日 発売予定 価格：3,850円 【30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]】 3月14日 発売予定 価格：2,200円
「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、3月14日に発売予定のプラモデル「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」と「30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]」のパッケージ画像を公開した。
今回「30 MINUTES SISTERS（30MS）」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、発売前に可愛らしく描かれたパッケージを一足先に確認することができる。
「30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]」パッケージ画像
【#パッケージ画像初公開 📣】- 30 MINUTES SISTERS 公式SNS (@30msisters) March 8, 2026
2026年3月14日(土)発売予定✨
■30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)
詳細はこちら🔽https://t.co/D2exL4c0Ir#30MS #30ML pic.twitter.com/YEV9D4u3YS
■30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]
詳細はこちら🔽https://t.co/LyVCK0c7Jy#30MS #30ML pic.twitter.com/waPuSoaK2J
(C)BANDAI SPIRITS 2021