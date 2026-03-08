【30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)】 3月14日 発売予定 価格：3,850円 【30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]】 3月14日 発売予定 価格：2,200円

「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、3月14日に発売予定のプラモデル「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス(フェローチェフォーム)」と「30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]」のパッケージ画像を公開した。

今回「30 MINUTES SISTERS（30MS）」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、発売前に可愛らしく描かれたパッケージを一足先に確認することができる。

「30MS オプションパーツセット27(ミネルヴァコスチューム)[カラーA]」パッケージ画像

(C)BANDAI SPIRITS 2021