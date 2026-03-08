「30MS×アイマス」コラボプラモ「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」のパッケージ画像初公開！3月14日発売予定
【30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 3月14日 発売予定 価格：5,060円
「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、3月14日に発売予定のプラモデル「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」のパッケージ画像を公開した。
本製品は、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」と「アイドルマスター」シリーズのコラボレーションとして、「アイドルマスター ミリオンライブ！」に登場する「春日未来」を30MSのフォーマットでプラモデル化したもの。
今回「30MS」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、20周年記念衣装「YOU AND アイ！」を纏った「春日未来」が大きく描かれたデザインとなっている。
2026年3月14日(土)発売予定✨
■30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)
ブレインのみなさん！
そしてプロデューサーのみなさん！発売をお楽しみに😆
