【30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 3月14日 発売予定 価格：5,060円

「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、3月14日に発売予定のプラモデル「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」のパッケージ画像を公開した。

本製品は、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」と「アイドルマスター」シリーズのコラボレーションとして、「アイドルマスター ミリオンライブ！」に登場する「春日未来」を30MSのフォーマットでプラモデル化したもの。

今回「30MS」の公式Xアカウントにて本製品のパッケージ画像を初公開しており、20周年記念衣装「YOU AND アイ！」を纏った「春日未来」が大きく描かれたデザインとなっている。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc. (C)BANDAI SPIRITS 2021