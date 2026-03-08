◆オープン戦 日本ハム―ロッテ（８日・エスコン）

日本ハムの有原航平投手（３３）が先発し、古巣復帰後、エスコンでの初登板となった。有原コールとともに大歓声でマウンドに上がった。２回２／３を４安打５四球２失点、５９球を投じたところでマウンドを降りた。最速は１４５キロだった。

初回は先頭の藤原に右前打と右翼・矢沢の失策で無死二塁のピンチを招くが２番・ソトを二直でダブルプレー。３番・ポランコには一球もストライクが入らず四球、続く岡にも３ボールとするが遊ゴロに仕留めた。

２回は先頭の寺地に四球、高部の左前打、上田に四球で無死満塁のピンチを招き、佐藤の右犠飛で１点を先取された。その後は、小川を遊ゴロ、藤原を二ゴロに仕留めた。

３回は先頭のソトに四球、ポランコの右前打で無死一、三塁とされ、岡に遊撃への内野安打で１点を追加された。６番・高部にこの日５つ目の四球を与え、２死満塁としたところで２番手・菊地にスイッチした。３回とも先頭に出塁を許す苦しい投球となった。

２月２６日の韓国・ハンファとの練習試合（名護）で１回無失点に抑えて以来、今季２度目の実戦のマウンド。前日７日の練習後には「球種だったり精度だったり球数を投げると思うので確認できたら。開幕まで、まだ１か月あると思っているので、開幕に向けてしっかり調子を上げていきたいと思いますなと思います」と、話していた。

３月３１日の開幕４戦目のロッテ戦（エスコン）での先発が内定している。