将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月8日、栃木県大田原市の「ホテル花月」にて、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（33）による第5局1日目の対局が行われている。午前中の緊迫した攻防を終え、迎えた昼食休憩。両対局者が選んだスタミナ満点の「勝負メシ」が、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【映像】全然ミニじゃない…ライスの上のステーキ

両者が揃って注文したのは、地元・大田原市の特産品をふんだんに使った「与一和牛すじカレー・スペシャル」だ。「与一和牛」とは、大田原産黒毛和牛の中でも最高峰のA5ランクにのみ与えられる商標で、旨味成分のオレイン酸を豊富に含むとされる市の認定ブランド牛。そのすじ肉をじっくり煮込んだカレーだけでも十分に贅沢な一品だが、注目を集めたのはライスの上に鎮座するトッピングだった。

中継では、「100グラムのミニステーキが添えられている」と紹介されたものの、そこに紹介された肉厚でジューシーなステーキは、お皿の上で全く“ミニ”には見えない圧倒的な存在感を放っていたのだ。

この豪華すぎるビジュアルに、ABEMAの視聴者も即座に反応。コメント欄には「おお〜〜豪勢な肉か！」「最高やん」「なんだこれ」「おおおおおいしそう」と、驚きと食欲を刺激されたファンの声が殺到した。

最高峰のA5和牛カレーに、大ボリュームの“ミニ”ステーキ。スタミナ満点の最強メニューでしっかりとエネルギーを補給した両者は、午後からの激闘でどのような火花を散らすのか。盤上の熱戦とともに、大田原の恵みが詰まった極上の勝負メシも、王将戦の大きな見どころとなっている。

（ABEMA／将棋チャンネルより）