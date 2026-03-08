◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本8ー6韓国（7日、東京ドーム）

日本代表・侍ジャパンが7日、韓国との接戦を制して2連勝。2本塁打4打点を挙げた鈴木誠也選手がチームをけん引しました。

初回に3点を奪われますが、直後に鈴木選手の2ランで反撃。「韓国とやるときは大体緊迫した雰囲気で、周りも盛り上がるので、緊張感も高いですし、最初ああいった展開になったので、ちょっとみんな焦ったと思いますけど、声出しで冷静に落ち着いてやっていこう、まだ初回なのでっていう形でやっていたので、みんな落ち着いて試合を運ぶことができたと思います」と話しました。

「落ち着いていこう、初回だから」とチーム全体で呼びかけたという侍ジャパン。3点を先制された直後の自身のホームランについては「ホームランは狙ってなかったので、最高の結果になってよかったんですけど、とにかく展開が展開だったので、一発というよりつないでいこうという形で打席に入っていたので、それが最高の形になった。チームにも勢いつきましたし良かったなと思います」と振り返りました。

3回には大谷翔平選手が同点ホームランを放ち追いつくと、鈴木選手がこの日2本目のホームランの勝ち越しアーチ。続く吉田正尚選手の一発も飛び出し、メジャーリーガーたちが躍動します。

自身の打撃の調子については、「結果でいうといいと思います。自分のスイングがしっかりできているので、結果悪くてもまず自分のスイングをしっかりするというのが一番大切だと思う」と言及。

次戦以降の戦いについては、「どのチームも強敵ですし、気の抜ける試合は一つもないと思う。今まで通り気を引き締めてしっかり頑張っていきたいと思います」と話す鈴木選手。

また初回の1本目のホームラン後に興奮のあまりチームのセレブレーションとなっている“お茶点てポーズ”が出ていなかったことについては、「もう忘れてました。さっき北山さんに謝ってきました。そしたら怒ってました」と笑顔を見せました。