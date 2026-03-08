【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 0−11 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）

【映像】「股抜き」のダイレクト弾（実際の様子）

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、ダイレクトシュートで相手選手の股を射抜いてゴール。ファンたちがSNSで歓喜した。

2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）を目指しているなでしこジャパンは日本時間3月7日、AFC女子アジアカップ2026のグループC第2節でインド女子代表と対戦。初戦から9人を入れ替える大胆なターンオーバーを見せたが、長谷川の今大会初ゴールやFW植木理子とMF宮澤ひなたのハットトリックなどで11−0の大勝を飾り、2連勝でベスト8進出を決めた。

インサイドハーフの一角としてスタメン出場した長谷川は、1点リードで迎えた13分に違いを見せる。最終ラインからビルドアップするなでしこは、DF古賀塔子からFW清家貴子へと繋ぎ、右サイドをオーバーラップしたDF山本柚月にボールを展開する。

このタイミングで長谷川は、ボックス内のフリースペースに顔を出すと、ポケットに侵入した山本からマイナスのパスを引き出す。すると背番号14は、歩幅を合わせて右足ダイレクトでボールを叩く。このシュートはブロックに入ったDFスウィーティー・デヴィの股下を抜けると、そのままゴールネットを揺らした。

「ポジショニングもシュートも最高レベル」という声も

DAZNで解説を務めた鮫島彩さん（元なでしこジャパンDF）は、「ポジショニングですよね。わずかなスペースですが、ボールが来る感覚がある。あとは股を抜いているのでその技術」と長谷川を称賛した。

またファンもSNSで反応し、「股抜きゴール、めっちゃ綺麗」「流石の唯ちゃん」「唯ちゃんキター！」「股抜きとかえぐない？」「ポジショニングもシュート技術も最高レベルです」「このシーンは日本女子代表の強さを象徴してると思う。シュートを強打するのではなく、正確にコースを狙う」などと称えている。

長谷川は20分に宮澤のゴールをお膳立てするなど1ゴール・1アシストの活躍を見せ、前半だけでベンチに退いた。なお、なでしこジャパンは3月10日のグループステージ第3節でベトナム女子代表と対戦予定。3連勝でチームの勢いをさらに高めたい。

（ABEMA de DAZN／AFC女子アジアカップ2026）

