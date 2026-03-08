寄り添って眠る2匹の間に押し入った猫「なぜ割って入るのか」 まさかの鎮座に「不満げな両サイドかわいい」
「なぜ割って入るのか」
【写真】あらららら…(笑)ノノちゃんとトロくんの間に収まったリオくん
そんなコメントとともに投稿された3枚の写真が、Xで注目を集めました。写っているのは、仲睦まじい3匹の猫たちです。1枚目には、布団の上で頬を寄せ合って眠るキジトラ猫の「ノノ」ちゃん（5歳・女の子）と「トロ」くん（3歳・男の子）の姿が写っています。
ところが2枚目では、そこへ茶白猫の「リオ」くんが登場。2匹のちょうど真ん中に体をねじ込み、さらに上に乗るような体勢にーー
3枚目では、すっぽりと中央に収まったリオくんが、まるで最初からそこにいたかのような落ち着いた様子で温もりを分け合っていました。
この“割り込み劇”に、投稿は4万件を超える“いいね”を記録。「これうちもやる！」「混ざりたい」といった声が寄せられています。飼い主のXユーザー・siestaさん（@20siesta）に話を伺いました。
“強硬手段”をとったかわいすぎる理由
ーー撮影時の状況を教えてください。
「ノノとトロが寝ていたところに、突然リオがやってきて無理やり割り込んだんです（笑）。リオは普段から猫にも人にもかなり甘えん坊なので、その甘えたい気持ちがああいう形で出たのだと思います。雑に入り込むことはよくあるのですが、上に乗るという暴挙に出たのは初めてかもしれません。他の子も割って入ることはありますが、乗ることはないですね」
ーーこの光景を目にした感想は？
「さすがに吹き出しました（笑）。いくら甘えん坊でも、ここまでやるか？と思いました」
ーーこのあと、どうなりましたか。
「最終的にはみんな一緒に寝ていました。誰かが割って入ると、誰かしらどこかへ行ってしまうことが多いのですが、このときは仲良く寝ていました」
ーー猫さんたちの関係性を教えてください。
「ノノとリオは、私たちが初めて迎えた猫で、1カ月違いで我が家に来ました。兄妹のように仲が良いです。その2年後に迎えたのがトロです。写真には写っていませんが、茶トラのネロという双子のきょうだいもいます。当時、リオはとても面倒見がよく、トロを育ててくれたと言ってもいいくらいでした。トロはリオのことが大好きでいつもべったりです。トロがリオのところへ行くのはよく見ますが、リオからトロたちが寝ているところへ行くのはめずらしかったです」
リプライ欄には、3きょうだいの微笑ましい日常のワンシーンに共感や笑いの声が寄せられています。
「入りたい」
「1番いい場所は真ん中！」
「だってあったかいんだもん」
「物理的に割って入ってたww」
「不満げな両サイドがかわいい」
「私も猫だったら絶対そこ入りたい」
「みんな仲良しですね。温かそうで混ざりたい」
「オセロだと真ん中の子もキジトラになりそう」
「これうちもやる！ 割り込みは猫界共通なのかな」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）