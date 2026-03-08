1989年に漫画家デビュー、その後、膠原病と闘いながら、作家・歌手・画家としても活動しているさかもと未明さんは、子どもの頃から大の映画好き。古今東西のさまざまな作品について、愛をこめて語りつくします！今回は「ツーリストファミリー」（２月６日から公開中）です。（イラスト：筆者）

笑いとともに普遍的なテーマが描かれた「ツーリストファミリー」

笑いの中で普遍的なテーマに切り込んだ作品

「インドで異例のロングランヒット!」

「著名監督が絶賛!」「スリランカからインドに密入国した一家の物語」

気になるコピーが並ぶこの作品に私は飛びついた。「日本もいま移民についての議論があるし。ここは勉強しとかないと!」

最初はそんな気持ちで観始めた。しかし本作では、「移民」という社会問題についてシリアスに考えるより、映画自体の面白さに笑い、感動して涙してしまった。頭ではなく、ハートに来る映画なのである。移民問題に関してはかなりアバウトだというのが正直なところで。(笑）

密入国したファミリーの次男ムッリ(カマレーシュ)は、「1日1度しか食事をとれなかった」難民にはとても見えない肥えっぷりだし(笑）、ボートで海を渡ってきた難民にしては、家族そろって小ぎれいだ。

突っ込みどころは満載なのだが、リアルさを描いて陰惨になるより、笑いの中で「人間はどうやって社会に生きる場所を見出すか」という普遍的なテーマに切り込んだのが本作。

この映画を観ている途中、マーガレット・ミードという文化人類学者に関わる記事を見た。「人類の起源の証拠となる考古学的発見とは何か」と問われた博士は、「治癒した跡のある大腿骨」と答えたそうだ。動物であれば大腿骨を骨折したら、自分で獲物をとり、川辺に水を飲みに行くことができず、死ぬ。しかし、治癒した大腿骨があるということは、その人物が怪我を負った時に水や食物を運び、面倒を見た人物がいたということだ。そこには「社会」や「相互補助」の存在が証されるとミード博士は説いた。「人類」とはそもそも、「社会的存在」なのだ。

アバウトさを超えて、泣かされてしまう

さて物語は、スリランカからインドの海岸にたどり着いた密入国一家が、警官たちに見つかってしまうシーンからはじまる。この警官を演じるラメーシュ・ティラクがなんとも魅力的。心優しいこの警官は、愛犬を差し出す次男のムッリに心を動かされ、一家を解放してしまう。普通はこんなことはないのだが、そこは映画のいいところ。

家族は唯一頼れる兄の家に匿われ、「外に出るな、近所の人とかかわるな」と言われるのもガン無視で、思い切り関わっていく。事実暮らすのにお金は必要。主のダルマダース(シャシクマール)は、運転手を探している富裕な隣人のところに「試用期間」で就職(ふつうは無理)。次男のムッリはもぐりの学生として学校に通い(実際は無理)、妻のワサンティ(シムラン)は近所の老夫婦の家に、手作りの菓子を持っていき、縁を深めていく(だから危ないっていってるのに!!)。

その頃街では爆弾テロ事件が起き、犯人を捕まえようとする警察は、「この前の密入国一家が怪しい」と、一家が潜伏していると思われる地域を調べ始める…。

細かく言えば、「住民票もなくて、就職したり、学校に行ったり、できる訳ないじゃん !!」「健康保険は??病気になったらどうやって治療受けるの??」と言いたくなるが、そんなアバウトさを超えて彼らの行動は胸に迫り、最後は泣かされてしまう(マジで)。

ダルマダースの家族だけでなく、登場する人々がみな魅力的。使用されるタミル語があまりに早口で、名前も覚えにくく最初は戸惑うが、観終わるころには「もっとインドのことが知りたい」と思ってしまう。

心温かい人が多そうなインドに住みたい

そもそもこの種の映画を受け入れたインドの人々の精神性に、私は感動した。日本で彼らのように隣人に近づいたら、たぶん煙たがられる。日本では今、マンションの隣に住む人の名前も知らないし、作った料理を差し入れする習慣など、ほとんどない。

最近では「個人情報の保護」という名のもとに、学校の連絡網も作られないし、マンションの議事録の署名人欄は黒塗りだったりする。これじゃ誰が責任者なのか不明だし、災害時、どうやって連携したらいいんでしょうかね?

「心温かい人が多そうなインドに住みたい!」と思ってしまうのは私だけだろうか?

勿論、エアコン完備の住宅、清潔な水が当たり前の日本で、高度な医療を受けている私が簡単に「住みたい」といえる場所ではないだろう。インドの人口は約14億5,000万人で世界一。人口密度は日本より高く、経済力は世界第5位。かつてはイギリスの植民地支配にあえぎ、カーストによる身分差別もまだ残る核保有国。生きるのは大変なはずだが、国としてのパワーが映画からあふれている。

実は製作本数も、動員数も世界一! 女性の社会進出や教育水準向上で出生率は減少傾向にあるものの、「生きる」ことへの意欲とパワーは、はるかに日本のそれを超えていると感じる。音楽や歌、踊りも生活に溶け込んでいて、家族そろってのダンスシーンなどが見所の1つだ。

私が難民になったら、死ぬしかない

さて、「国と国より、人と人」と謳うこの映画のコピーは、ヒューマニズムの見地からしたら全く正しい。そして最初に引用したマーガレット・ミードの言葉にあるように、人を守るために社会はうまれたはずである。

しかし、これが「国家」という大きな社会を形成すると、国境はしばしば紛争や侵略の危険にさらされ、国を越えて外に出た人々は「難民」となり、人間としての最低限の権利さえ失うのだ。これは困る。私など難民になったら、死ぬしかない。「自分がその立場に置かれたらかなわない」と、誰もが思うだろう。



しかし、難民受け入れは問題が多く、受け入れるからには教育、年金、福祉や就職のシステムも整えなくてはならない。

しかし、しかしである。「自分がそうだったら困る」ような不自由を、たまたま難民になった人々に押し付け、放置するのは罪だ。

観たらきっと人を信じたくなる

『ツーリストファミリー』の中では、隣人の老夫婦の姿が実に印象的だ。彼らは駆け落ちカップルで、誰の支援もなく、二人きりで生きてきて、本当に愛しあっている。しかしある「ショック」によって妻が死んだとき、夫は「お前たちの葬式には誰も来ない、と親に言われた」と泣く。「その通りになった」と。

ここで活躍するのが亡命一家の主ダルマダース。彼は町中を走り回り、亡くなった妻の葬儀にたくさんの人を集め、遂にやってきた彼女の老いた父親に、見事な葬式を見せる。

この辺りからは、この映画は涙なしに観ることができない。人間はやはり誰でも、人間らしく生まれ、生き、見送られるべきだ。

『ツーリストファミリー』を観たらあなたはきっとヒューマニストになり、少しおせっかいになりたくなり、人を信じたくなるだろう。

難民の問題は複雑だ。けれど愛がそれを少しずつ解決するはずだ。少なくとも今、難民受け入れのノウハウを持った国際的な支援が必要だろうと思う。そしてハリウッドやヨーロッパ映画もいいが、インドやほかのアジア圏の映画をもっと私たちは観るべきだ。だって私たちは確かにアジアの一員なのだから!!